Desamparados-Carpintería y Atenas-Peñarol, las semifinales del fútbol sanjuanino

El fútbol sanjuanino entró en la tapa final y este miércoles se conocerán a los finalistas del reducido. Los locales son los que mejores quedaron posicionados y tendrán la chance de definir frente a sus hinchas. Así van los cruces.
En el barrio Patricias Sanjuaninas, Desamparados recibirá a Carpintería; mientras que Atenas, en la Rinconada, también hará lo propio frente al Peñarol de Matías Garrido. Estos duelos se jugarán a las 17.30hs.
El ganador de cada llave disputará la final del Clausura, donde espera Unión de Villa Krause
Así van los duelos en cuarta:
-Desamparados-Trinidad (14.30hs)
-Alianza-Minero (17.30hs)