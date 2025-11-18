martes 18 de noviembre 2025

Con día y horario

Desamparados-Carpintería y Atenas-Peñarol, las semifinales del fútbol sanjuanino

Los encuentros se disputarán en la cancha del mejor clasificado. En el caso de empate en los 90, habrá definición por penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: De Local.&nbsp;

Foto: De Local. 

El fútbol sanjuanino entró en la tapa final y este miércoles se conocerán a los finalistas del reducido. Los locales son los que mejores quedaron posicionados y tendrán la chance de definir frente a sus hinchas. Así van los cruces.

En el barrio Patricias Sanjuaninas, Desamparados recibirá a Carpintería; mientras que Atenas, en la Rinconada, también hará lo propio frente al Peñarol de Matías Garrido. Estos duelos se jugarán a las 17.30hs.

El ganador de cada llave disputará la final del Clausura, donde espera Unión de Villa Krause

Así van los duelos en cuarta:

-Desamparados-Trinidad (14.30hs)

-Alianza-Minero (17.30hs)

