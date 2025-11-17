"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Lo que debía ser una fiesta futbolera terminó en una verdadera batalla campal en cancha de Del Bono , apenas Villa Hipódromo selló su clasificación a la final por el segundo ascenso a Primera del fútbol local. La derrota en los penales desató la furia de un grupo de hinchas bodegueros que irrumpió en el campo de juego sin ningún impedimento y atacó brutalmente a los jugadores rivales.

El presidente de Villa Hipódromo , Cristian González , estuvo en el lugar y no ocultó la crudeza de lo vivido. “El caos fue que ellos no supieron aguantar perder nada más. Nosotros solo festejamos como cualquier equipo, pero ellos se venían en bandada”, relató. Según dijo, el plantel intentó contenerse para que la situación no fuera peor: “Si nosotros hubiésemos accionado, hubiese sido peor. Tratamos de contener, pero nos superaron porque eran muchos”.

González aseguró que el incidente se inicia con un futbolista de Del Bono, a quien identificó como Monla. “Nacho hace el gol del triunfo y el entrenador Cristian Luna sale a festejar. De atrás, Monla va directamente a pegarle. Lo siguió hasta donde estábamos nosotros y ahí le mete una patada en la cara”, explicó. A partir de allí, la escena se descontroló: “Dos o tres jugadores más se metieron a pegar y atrás entró toda la hinchada. Eran 50 hinchas contra 10 jugadores. Se metieron todos”.

Uno de los momentos más impactantes fue el ataque que sufrió uno de los futbolistas de Villa Hipódromo, al que una mujer le golpeó la cara con un ladrillo. González lo describió sin vueltas: “Entra una mujer con un ladrillo y le da el ladrillazo en la nariz a nuestro jugador. Le fracturó el tabique en tres partes. Si no esquiva un poco, lo mata”. Además, otro jugador recibió “cuatro puntos en la cabeza por un palazo”.

El caos no terminó dentro del campo. Afuera, también vivieron escenas límite. “Nos cortaron todo el colectivo, la luneta de atrás y la de adelante. La policía no sabía qué hacer. Pensamos lo peor en todo momento”, aseguró el dirigente, quien remarcó que varios futbolistas quedaron atrapados en el túnel buscando refugio: “Cuatro jugadores quedaron encerrados en el camarín porque les pateaban la puerta para pegarles”.

La salida del estadio fue un capítulo aparte. Según González, los jugadores tuvieron que escapar saltando el alambrado, porque nunca se habilitó una salida segura. “Saltaron toda la tela y salieron corriendo para subirse al colectivo. Parecía que nos querían matar”, describió.

Para el presidente, lo vivido deja una marca imborrable: “Pensábamos que Del Bono era un club profesional, pero esto deja una mancha enorme. Iba a ser un momento de festejo y terminó siendo una tristeza absoluta, porque podría haber sido una tragedia”.

Los jugadores de Villa Hipódromo radicaron dos denuncias penales tras la violenta agresión sufrida el domingo en la cancha de Del Bono, donde, según indicaron ante la Comisaría 28° y la UFI Genérica, fueron atacados por un grupo de hinchas locales al retirarse de la cancha luego de la semifinal del Torneo de Primera B