lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia extrema en Del Bono

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Según el dirigente, el incidente lo desató un futbolista bodeguero después de la victoria y festejo de Villa Hipódromo: "Fue directamente a golpear al técnico y después, abrieron los portones para que ingresaran los hinchas. Eran 50 hinchas contra 10 jugadores".

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (35)

Lo que debía ser una fiesta futbolera terminó en una verdadera batalla campal en cancha de Del Bono, apenas Villa Hipódromo selló su clasificación a la final por el segundo ascenso a Primera del fútbol local. La derrota en los penales desató la furia de un grupo de hinchas bodegueros que irrumpió en el campo de juego sin ningún impedimento y atacó brutalmente a los jugadores rivales.

Lee además
Foto: Prensa Rugby.
Agenda completa

Rugby: comenzó la fase final del Argentino Juvenil M-17 en San Juan
Godoy Cruz descendió y explotaron sus hinchas.
Enfurecidos

Video: el desconsuelo del sanjuanino que descendió con Godoy Cruz y la bronca de los hinchas

El presidente de Villa Hipódromo, Cristian González, estuvo en el lugar y no ocultó la crudeza de lo vivido. “El caos fue que ellos no supieron aguantar perder nada más. Nosotros solo festejamos como cualquier equipo, pero ellos se venían en bandada”, relató. Según dijo, el plantel intentó contenerse para que la situación no fuera peor: “Si nosotros hubiésemos accionado, hubiese sido peor. Tratamos de contener, pero nos superaron porque eran muchos”.

González aseguró que el incidente se inicia con un futbolista de Del Bono, a quien identificó como Monla. “Nacho hace el gol del triunfo y el entrenador Cristian Luna sale a festejar. De atrás, Monla va directamente a pegarle. Lo siguió hasta donde estábamos nosotros y ahí le mete una patada en la cara”, explicó. A partir de allí, la escena se descontroló: “Dos o tres jugadores más se metieron a pegar y atrás entró toda la hinchada. Eran 50 hinchas contra 10 jugadores. Se metieron todos”.

Uno de los momentos más impactantes fue el ataque que sufrió uno de los futbolistas de Villa Hipódromo, al que una mujer le golpeó la cara con un ladrillo. González lo describió sin vueltas: “Entra una mujer con un ladrillo y le da el ladrillazo en la nariz a nuestro jugador. Le fracturó el tabique en tres partes. Si no esquiva un poco, lo mata”. Además, otro jugador recibió “cuatro puntos en la cabeza por un palazo”.

El caos no terminó dentro del campo. Afuera, también vivieron escenas límite. “Nos cortaron todo el colectivo, la luneta de atrás y la de adelante. La policía no sabía qué hacer. Pensamos lo peor en todo momento”, aseguró el dirigente, quien remarcó que varios futbolistas quedaron atrapados en el túnel buscando refugio: “Cuatro jugadores quedaron encerrados en el camarín porque les pateaban la puerta para pegarles”.

La salida del estadio fue un capítulo aparte. Según González, los jugadores tuvieron que escapar saltando el alambrado, porque nunca se habilitó una salida segura. “Saltaron toda la tela y salieron corriendo para subirse al colectivo. Parecía que nos querían matar”, describió.

Para el presidente, lo vivido deja una marca imborrable: “Pensábamos que Del Bono era un club profesional, pero esto deja una mancha enorme. Iba a ser un momento de festejo y terminó siendo una tristeza absoluta, porque podría haber sido una tragedia”.

Los jugadores de Villa Hipódromo radicaron dos denuncias penales tras la violenta agresión sufrida el domingo en la cancha de Del Bono, donde, según indicaron ante la Comisaría 28° y la UFI Genérica, fueron atacados por un grupo de hinchas locales al retirarse de la cancha luego de la semifinal del Torneo de Primera B

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " "Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo Según el dirigente, el incidente lo desató un futbolista bodeguero después de la victoria y festejo de Villa Hipódromo: "Fue directamente a golpear al técnico y después, abrieron los portones para que ingresaran los hinchas. Eran 50 hinchas contra 10 jugadores". Lo que debía ser una fiesta futbolera terminó en una verdadera batalla campal en cancha de Del Bono, apenas Villa Hipódromo selló su clasificación a la final por el segundo ascenso a Primera del fútbol local. La derrota en los penales desató la furia de un grupo de hinchas bodegueros que irrumpió en el campo de juego sin ningún impedimento y atacó brutalmente a los jugadores rivales. El presidente de Villa Hipódromo, Cristian González, estuvo en el lugar y no ocultó la crudeza de lo vivido. “El caos fue que ellos no supieron aguantar perder nada más. Nosotros solo festejamos como cualquier equipo, pero ellos se venían en bandada”, relató. Más info en www.tiempodesanjuan.com #DelBono #fútbol #SanJuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Seguí leyendo

Un penal polémico, golazos, expulsiones y el General que sigue invicto: lo que dejó la fecha del Regional

Johnny Depp revolucionó La Bombonera: el regalo de Riquelme que lo dejó en shock

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Renunció el presidente de Del Bono tras la salvaje paliza a los jugadores de Villa Hipódromo

¿Una práctica vudú intervino para que Nigeria quedara fuera del Mundial 2026?: la acusación de una voz autorizada

Atentos millonarios: qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Batalla campal en la final entre Deportivo Madryn y Morón

Con una Bombonera desbordada de felicidad, Boca le ganó 2 a 0 a Tigre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
renuncio el presidente de del bono tras la salvaje paliza a los jugadores de villa hipodromo
Fútbol sanjuanino

Renunció el presidente de Del Bono tras la salvaje paliza a los jugadores de Villa Hipódromo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Te Puede Interesar

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jara y Kast se medirán en el balotaje por la presidencia de Chile.
La integración en el tapete

¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo: el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo
Violencia extrema en Del Bono

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia
Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

La licitación para vender 6,5 millones de litros de mosto quedó desierta y ahora el Gobierno analiza nuevos mecanismos para colocar el producto.
Vivitinicultura

La venta del mosto estatal en San Juan quedó desierta, ¿qué pasó y cómo sigue?