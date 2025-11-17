Un penal polémico, golazos, expulsiones y el General que sigue invicto: lo que dejó la fecha del Regional

El cuarto capítulo del Regional Amateur se jugó por la tarde del domingo, cuando cinco partidos en simultaneo le bajaron el telón a la jornada. Hubo varios momentos interesantes y para destacar en cada cancha. El uno a uno en imágenes y fotos.

Violencia extrema en Del Bono "Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Partido chivo y de mucho roce. Dos protagonistas del campeonato se juntaron en la calle Sargento Cabral y el duelo tuvo de todo. Desde expulsiones a jugadores (2), al DT Luto Molina, un penal con polémica y el gol agónico del Víbora que le da vida a dos fechas del final. Ezequiel Pereyra se convirtió en el héroe de Desamparados al cambiar el penal por gol.

Embed - Tierra Deportiva on Instagram: "POLÉMICA EN LA SARGETO Este es el penal que cobró el árbitro del encuentro Maximiliano Czckil de Lucas Carrizo sobre Nicolás Moral Fue penal??" View this post on Instagram

Golazos made in Alianza:

-Alianza-Peñaflor

En la otra punta, el Centenario juntó al local frente a Peñaflor de San Martín. El Lechuzo sacó a relucir su jerarquía y lo goleó 4-0. Juan Schiany se hizo cargo de un tiro libre y mandó a guardar el primero de la tarde.

Embed - LÍNEA DE TRES on Instagram: "GOLAZO DE ALIANZA Juan Schiany la colgó del ángulo y puso el 1-0 del lechuzo ante Peñaflor. TRFA 25/26" View this post on Instagram

El que no se quedó atrás y también quiso ser protagonista fue Franco Lepe, que sacó un bombazo desde los tres cuartos de cancha para colgar la pelota lejos del arquero.

Embed - LÍNEA DE TRES on Instagram: "OTRO GOLAZO DE ALIANZA Franco Lepe la clavó desde su casa, y puso el 2-0 del lechuzo ante Peñaflor. TRFA 25/26" View this post on Instagram

El General, firme y el primer clasificado:

-General Sarmiento-General Belgrano

En Media Agua se jugó el clásico y el que otra vez salió victorioso fue General Belgrano, que de visitante venció 2-1 a Sarmiento. Con este resultado, suma 12 puntos y es el primer equipo sanjuanino clasificado a la siguiente ronda.

Así quedaron las posiciones: