Un penal polémico, golazos, expulsiones y el General que sigue invicto: lo que dejó la fecha del Regional

El cuarto capítulo del Regional Amateur se jugó por la tarde del domingo, cuando cinco partidos en simultaneo le bajaron el telón a la jornada. Hubo varios momentos interesantes y para destacar en cada cancha. El uno a uno en imágenes y fotos.
-Colón-Desamparados
Partido chivo y de mucho roce. Dos protagonistas del campeonato se juntaron en la calle Sargento Cabral y el duelo tuvo de todo. Desde expulsiones a jugadores (2), al DT Luto Molina, un penal con polémica y el gol agónico del Víbora que le da vida a dos fechas del final. Ezequiel Pereyra se convirtió en el héroe de Desamparados al cambiar el penal por gol.
-Alianza-Peñaflor
En la otra punta, el Centenario juntó al local frente a Peñaflor de San Martín. El Lechuzo sacó a relucir su jerarquía y lo goleó 4-0. Juan Schiany se hizo cargo de un tiro libre y mandó a guardar el primero de la tarde.
El que no se quedó atrás y también quiso ser protagonista fue Franco Lepe, que sacó un bombazo desde los tres cuartos de cancha para colgar la pelota lejos del arquero.
-General Sarmiento-General Belgrano
En Media Agua se jugó el clásico y el que otra vez salió victorioso fue General Belgrano, que de visitante venció 2-1 a Sarmiento. Con este resultado, suma 12 puntos y es el primer equipo sanjuanino clasificado a la siguiente ronda.
Con colaboración: Tierra Deportiva y Línea de Tres.