lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enfurecidos

Video: el desconsuelo del sanjuanino que descendió con Godoy Cruz y la bronca de los hinchas

Godoy Cruz empató con Deportivo Riestra y este resultado no le alcanzó para quedarse en Primera. Tras el partido, los fanáticos mostraron su enojo frente al plantel que salió cabizbajo del Gambarte. La furia contra el sanjuanino Mateo Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Godoy Cruz descendió y explotaron sus hinchas.

Godoy Cruz descendió y explotaron sus hinchas.

Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional después del empate frente a Deportivo Riestra y la próxima temporada deberá pelear con San Martín para regresar a la categoría máxima. El plantel se retiró entre lágrimas y los hinchas no pudieron contener la bronca. El sanjuanino Mateo Mendoza fue otro de los jugadores criticados en su salida.

Lee además
godoy cruz empato con riestra, no le alcanzo y perdio la categoria tras 17 temporadas
Descenso

Godoy Cruz empató con Riestra, no le alcanzó y perdió la categoría tras 17 temporadas
insolito: las extranas lineas del var en el gol del empate de godoy cruz
Video

Insólito: las extrañas líneas del VAR en el gol del empate de Godoy Cruz

En el video que se hizo viral se lo ve al central junto a los colaboradores del club tombino. En su salida a la boca del túnel del Estadio Feliciano Gambarte, los hinchas se mostraron eufóricos y le recriminaron sobre el descenso.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1990471530229416441&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Rugby: comenzó la fase final del Argentino Juvenil M-17 en San Juan

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Un penal polémico, golazos, expulsiones y el General que sigue invicto: lo que dejó la fecha del Regional

Johnny Depp revolucionó La Bombonera: el regalo de Riquelme que lo dejó en shock

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Renunció el presidente de Del Bono tras la salvaje paliza a los jugadores de Villa Hipódromo

¿Una práctica vudú intervino para que Nigeria quedara fuera del Mundial 2026?: la acusación de una voz autorizada

Atentos millonarios: qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
renuncio el presidente de del bono tras la salvaje paliza a los jugadores de villa hipodromo
Fútbol sanjuanino

Renunció el presidente de Del Bono tras la salvaje paliza a los jugadores de Villa Hipódromo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Te Puede Interesar

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jara y Kast se medirán en el balotaje por la presidencia de Chile.
La integración en el tapete

¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo: el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo
Violencia extrema en Del Bono

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia
Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

La licitación para vender 6,5 millones de litros de mosto quedó desierta y ahora el Gobierno analiza nuevos mecanismos para colocar el producto.
Vivitinicultura

La venta del mosto estatal en San Juan quedó desierta, ¿qué pasó y cómo sigue?