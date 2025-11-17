Video: el desconsuelo del sanjuanino que descendió con Godoy Cruz y la bronca de los hinchas

Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional después del empate frente a Deportivo Riestra y la próxima temporada deberá pelear con San Martín para regresar a la categoría máxima. El plantel se retiró entre lágrimas y los hinchas no pudieron contener la bronca. El sanjuanino Mateo Mendoza fue otro de los jugadores criticados en su salida.