Video: el desconsuelo del sanjuanino que descendió con Godoy Cruz y la bronca de los hinchas

Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional después del empate frente a Deportivo Riestra y la próxima temporada deberá pelear con San Martín para regresar a la categoría máxima. El plantel se retiró entre lágrimas y los hinchas no pudieron contener la bronca. El sanjuanino Mateo Mendoza fue otro de los jugadores criticados en su salida.
En el video que se hizo viral se lo ve al central junto a los colaboradores del club tombino. En su salida a la boca del túnel del Estadio Feliciano Gambarte, los hinchas se mostraron eufóricos y le recriminaron sobre el descenso.
El video:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1990471530229416441&partner=&hide_thread=false