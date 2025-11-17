"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso

Se acabó el sueño de San Martín en Primera División. El equipo de Leandro Romagnoli no pudo ganarle a Aldosivi (2-4) y eso lo condenó a jugar el próximo año en el ascenso. Pagó caro sus errores del año, se cambió de DT a mitad de camino y el camino por seguir en la máxima categoría se fue cerrando. Lo cierto es que el Verdinegro ya se despidió y quien aprovechó para agradecerles a los hinchas fue el capitán Matías Borgogno .

"Es un momento duro para todos nosotros. Nos toca enfrentar esta realidad, y como capitán, quiero asumir la responsabilidad de expresarles el dolor que siento al no haber cumplido el objetivo que nos propusimos", comenzó relatando en la historia que compartió en sus redes sociales.

Asimismo, el arquero, capitán y referente también del Pueblo Viejo, manifestó: "Sepan que lo di todo en cada entrenamiento, en cada partido y para que cada detalle a mejorar dentro del grupo y de la institución fuera contemplado".

"No me alcanzan los agradecimientos hacia cada uno de ustedes que siempre nos apoyaron y estuvieron ahí, en las buenas y en las malas. Gracias por cada mensaje que me enviaron, por las palabras de aliento y por valorar todo lo que hice estos años".

Por último, dijo: "Su amor por esta camiseta y por el club es algo único. La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos y así, todos juntos, pronto volveremos a primera".

