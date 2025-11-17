lunes 17 de noviembre 2025

San Martín

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso

El arquero y capitán del verdinegro usó las redes sociales para escribirle al hincha tras el momento duro en el Minella. Golpeado, agradecido y un grito de "pronto volveremos a Primera".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se acabó el sueño de San Martín en Primera División. El equipo de Leandro Romagnoli no pudo ganarle a Aldosivi (2-4) y eso lo condenó a jugar el próximo año en el ascenso. Pagó caro sus errores del año, se cambió de DT a mitad de camino y el camino por seguir en la máxima categoría se fue cerrando. Lo cierto es que el Verdinegro ya se despidió y quien aprovechó para agradecerles a los hinchas fue el capitán Matías Borgogno.

"Es un momento duro para todos nosotros. Nos toca enfrentar esta realidad, y como capitán, quiero asumir la responsabilidad de expresarles el dolor que siento al no haber cumplido el objetivo que nos propusimos", comenzó relatando en la historia que compartió en sus redes sociales.

Me entristece que lo que logramos con tanto esfuerzo no se haya podido mantener Me entristece que lo que logramos con tanto esfuerzo no se haya podido mantener

Asimismo, el arquero, capitán y referente también del Pueblo Viejo, manifestó: "Sepan que lo di todo en cada entrenamiento, en cada partido y para que cada detalle a mejorar dentro del grupo y de la institución fuera contemplado".

"No me alcanzan los agradecimientos hacia cada uno de ustedes que siempre nos apoyaron y estuvieron ahí, en las buenas y en las malas. Gracias por cada mensaje que me enviaron, por las palabras de aliento y por valorar todo lo que hice estos años".

Sin título.jpg
Matías Borgogno

Matías Borgogno

Por último, dijo: "Su amor por esta camiseta y por el club es algo único. La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos y así, todos juntos, pronto volveremos a primera".

El mensaje en redes:

borno
