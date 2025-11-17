Rugby: comenzó la fase final del Argentino Juvenil M-17 en San Juan

Este domingo 16 de noviembre comenzó en San Juan la etapa final o concentrado del Campeonato Argentino Juvenil M17 de rugby masculino. El formato del campeonato hace que durante toda la semana permanezcan en la provincia a los mejores seleccionados del país. Los partidos se están disputando en las instalaciones del San Juan Rugby Club, Santa Lucía.

En la primera jornada se jugaron ocho partidos en total, en el turno mañana y tarde, correspondientes a la Zona Campeonato y Zona Ascenso. A continuación, los resultados:

Zona Campeonato

Tucumán 38 - 20 Salta.

Córdoba 24 – 07 Alto Valle.

Rosario 34 – 28 Cuyo.

URBA 52 – 14 Santa Fe.

Zona Ascenso

Mar del Plata 25 – 23 Uruguay.

Sanjuanina 51 – 07 Oeste.

Chile 38 – 14 Santiagueña.

Entre Ríos 27 – 26 Nordeste.

Las semifinales del campeonato se celebrarán este miércoles 19 de noviembre 2025. URBA (Buenos Aires) vs. Tucumán y Rosario vs. Santafesina, jugarán en Campeonato; y en el Ascenso se enfrentarán Sanjuanina vs. Mar del Plata y Entrerriana vs. Uruguay.

El Campeonato Argentino Juvenil M17 es organizado en conjunto entre Unión Sanjuanina de Rugby y Unión Argentina de Rugby, con auspicio del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.