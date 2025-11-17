Johnny Depp revolucionó La Bombonera: el regalo de Riquelme que lo dejó en shock

La seguidilla de celebridades en la Bombonera parece no tener fin. Primero fue Dua Lipa, que sorprendió en pleno Superclásico. Luego, el viernes pasado, apareció Noel Gallagher, líder de Oasis, aprovechando su paso por el país tras sus shows en River. Y este domingo, en el 2-0 ante Tigre, el invitado de lujo fue nada menos que Johnny Depp.
El actor estadounidense, que lleva varios días recorriendo distintos rincones del país, se acercó al templo xeneize para vivir la experiencia en uno de los palcos. Famoso por sus papeles en Piratas del Caribe, El joven manos de tijera y un sinfín de películas icónicas, Depp alentó a Boca y disfrutó del triunfo frente al Matador.
Pero hubo más. Juan Román Riquelme se acercó a saludarlo y el encuentro dejó una postal que rápidamente empezó a circular: foto juntos y un obsequio inolvidable. El presidente de Boca le entregó una camiseta con la número 10, personalizada con el nombre del actor. Un mimo que sorprendió al propio Depp y que coronó una tarde inolvidable en La Boca.
El Hollywood más top, otra vez, dijo presente en la Bombonera.
