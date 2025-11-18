Un joven sanjuanino, en la mesa con Kicillof en Buenos Aires: qué fue a hacer

El dirigente sanjuanino Juan Pablo Gómez, afín al giojismo, fue invitado a participar del acto de renovación de autoridades de la Juventud Universitaria Peronista de la provincia de Buenos Aires. Se lo pudo ver en la mesa de autoridades, muy cerca del gobernador Axel Kicillof, uno de los hombres fuertes dentro del PJ, con proyección y ambición para competir por la presidencia en el 2027.

El acto se realizó en el marco del Día de la Militancia y tuvo como sede el salón de actos de la Universidad Nacional de Quilmes. Además de Kicillof, estuvieron acompañando los legisladores Daniel Gollán y la electa diputada Kelly Olmos.

dos

Gómez es el secretario general de la JUP Nacional y tuvo un espacio para dar un mensaje a los presentes: habló de los desafíos de los jóvenes y de la “y la necesidad de darse reflexiones, discusiones, pero siempre en la unidad, y con el objetivo puesto en construir un proyecto de nación que incluya a todos los argentinos”.

Gómez es uno de los referentes de la agrupación universitaria IDEAS, que, en las elecciones universitarias pasadas del 27 de agosto, logró quedarse con cuatro de las cinco facultades (Ingeniería, Arquitectura, Filosofía y Sociales) y también la Federación Universitaria con la representación en manos de Gonzalo Leyes.