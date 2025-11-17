lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Una senadora libertaria electa, complicada para asumir por sus relaciones con el narco

La actual diputada debe asumir en el Senado nacional, pero su pasado de condenada por tráfico de drogas y sus relaciones con Fred Machado la complican.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro, Lorena Villaverde, enfrenta un serio riesgo de que el Senado rechace su pliego debido a investigaciones por su presunto vínculo con "Fred" Machado, un empresario extraditado a Estados Unidos y acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Lee además
la justicia confirmo que espert viajo 35 veces en aviones del narco fred machado
Investigación

La Justicia confirmó que Espert viajó 35 veces en aviones del narco Fred Machado
narco y noqui: las acusaciones cruzadas entre lemoine y pagano
Cruce

"Narco" y "ñoqui": las acusaciones cruzadas entre Lemoine y Pagano

El escándalo ha generado un clima de resignación en las filas de LLA, que sospechan que no podrán evitar el rechazo de su asunción. Aunque la situación no se discutió abiertamente en las reuniones de los senadores de LLA con Patricia Bullrich (quien presidirá la bancada), dejaron trascender que no gastarán energía para retener a Villaverde. Fuentes libertarias incluso señalaron que, si buscan insistir con el concepto de "ficha limpia," no pueden tenerla sentada en el Senado.

Los antecedentes que la comprometen

Las complicaciones de Villaverde se centran en varios puntos documentados:

  • Vínculo con Fred Machado: Villaverde está siendo investigada por un presunto vínculo con Fred Machado, cuya extradición a EEUU se debió a una causa de lavado y narcotráfico. Su caso se puso en la mira tras el escándalo de José Luis Espert, quien tuvo que renunciar a su candidatura a diputado nacional tras confirmarse su relación con Machado.
  • Acusaciones de Narcotráfico (2002): Circuló una versión de que Villaverde fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas, aunque esta información recién tuvo impacto durante la última campaña. Según una causa abierta en Florida, Villaverde supuestamente habría comprado un kilo de cocaína para vender, aunque la legisladora negó categóricamente esta versión.
  • Vínculo con Testaferro: Un dato que comprometió aún más a Villaverde fue su relación con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Fred Machado. Ambos son investigados por la venta irregular de un terreno en la zona de Las Grutas, Río Negro, y por la toma de un préstamo irregular de U$S 295.000 del Banco Nación.

El proceso de impugnación en el Senado

La incógnita sobre la asunción de Villaverde comenzará a despejarse el próximo miércoles (fecha citada en las fuentes). Ese día, la Comisión de Asuntos Constitucionales (presidida por Alejandra Vigo) se reunirá para dictaminar sobre los pliegos de los 24 legisladores electos. Villaverde, quien salió segunda en la votación para la Cámara alta por Río Negro, debe presentar su currículum, declaración jurada de bienes y un certificado de antecedentes, siendo este último punto el que la complica.

El peronismo (Unión por la Patria) tiene 8 representantes en la comisión de 19 miembros y está trabajando para sumar otros votos (entre radicales y provinciales) para alcanzar un dictamen de rechazo por mayoría (entre 10 y 11 firmas). El peronismo sumaría el acompañamiento de senadores como el radical Pablo Blanco y la larretista Guadalupe Tagliaferri. Al menos uno de los cinco senadores radicales en la comisión ya adelantó que "seguramente voy a rechazar".

El tema se tratará finalmente en la sesión preparatoria del 28 de noviembre, cuando jurarán los nuevos senadores. LLA argumentará que "no hay causa" para impugnar su asunción. Sin embargo, para rechazar el pliego en el recinto se necesita una mayoría simple (37 votos). El peronismo, sumando a quienes adelantaron su rechazo, contaría con entre 35 y 36 votos.

Si la oposición logra impugnar la asunción de Villaverde en el Senado, automáticamente asumiría en su reemplazo Enzo Fullone, quien ocupaba el segundo lugar en la lista de LLA en Río Negro. Aunque Fullone también fue vinculado con Machado, negó haberlo conocido y aseguró que la maniobra fue parte de una "operación política".

El antecedente más reciente de un legislador que no pudo asumir por impugnación data de hace 20 años (o 2006, según la fuente), cuando se rechazó el título del excomisario Luis Patti, acusado de tortura y asesinato. Si Villaverde es impugnada, continuaría con su mandato como diputada hasta 2027, aunque también ha enfrentado pedidos de expulsión en la Cámara Baja.

Temas
Seguí leyendo

Corrupción en la ANDIS: Chats y cuadernos revelan una asociación ilícita para quedarse con fondos para discapacitados

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta

Javier Milei vuelve a Estados Unidos, ahora al sorteo del Mundial

Cerca del 25N, el Consejo Provincial de la Mujer insiste en la continuidad de "Educar en Igualdad"

¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Orrego dijo que la provincia está "ordenada" y criticó a Uñac por dejar un "desastre financiero"

El Concejo Deliberante de Caucete, envuelto en denuncias y problemas para sesionar: el mapa del conflicto

La CGT advirtió que aún no fue consultada por la reforma laboral y afirmó que "lo primero es la tributaria"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al ejecutivo sanjuanino, que mejoro la oferta
En el Centro Cívico

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Te Puede Interesar

El policía Bordón (de camisa negra y corbata morada) junto a su defensor, el abogado Fernando Bueno. video
Castigo a un maltratador

El policía sanjuanino juzgado por violador y golpeador fue condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra
Camino internacional

Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta
En el Centro Cívico

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta

La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos: la sentida carta de Borgogno tras el descenso
San Martín

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso