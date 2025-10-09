"Narco" y "ñoqui": las acusaciones cruzadas entre Lemoine y Pagano

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano , de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y Coherencia, respectivamente, protagonizaron una nueva pelea en el recinto durante la madrugada, en un cruce que rozó el escándalo con acusaiones de “ narco” y “ñoqu i”, entre otras.

En las redes Lilia Lemoine desató la polémica tras apuntar contra los residentes del Garrahan: qué dijo

En un nuevo capítulo de la pelea que ambas vienen manteniendo desde que militaban juntas en el mismo espacio, las diputadas volvieron a protagonizar un nuevo escándalo que incluyó violencoa, según denuncio Lemoine.

“Valió la pena terminar con la mano moreteada y dolida. Me lastimó con el anillo cuando me pegó. Estoy preocupada porque además me hizo cortesitos en un dedo y temo que me contagie uka12”, publicó Lemoine en la red social X.

Agregó que “me pegaste en cámara y quedó grabado, sos boluda, Marcela”.

La pelea surgió cuando cuando Lemoine quiso sacarle un cartel a Pagano que decía “narcotráfico nunca mas”, a lo que la ex libertaria gritaba mientras le pegaba con el cartel.

“Narco, narco, narco, dalen (Fred) Machado, andá a explicarle a la Justicia, ladrona, ñoqui”, le gritaba Pagano a Lemoine, mientras la vicepresidenta de la cámara, Cecilia Moreau, en ese momento a cargo de la sesión, les llamaba la atención.