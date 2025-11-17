lunes 17 de noviembre 2025

De viaje

Javier Milei vuelve a Estados Unidos, ahora al sorteo del Mundial

El presidente Javier Milei estará entre los ocupantes del palco central, en el sorteo del evento deportivo más grande del planeta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei tiene programado un nuevo viaje a Estados Unidos, el decimoquinto en lo que va de su mandato, a solo un mes de su última visita, la número 14. El mandatario partirá de Buenos Aires el jueves 4 de diciembre para asistir al sorteo del Mundial de fútbol de junio de 2026.

Este evento se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas (Kennedy Center) en Washington D. C. La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA será organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El viaje se concreta por invitación directa de Donald Trump, y la planificación es que el presidente argentino y el expresidente estadounidense se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial. Un funcionario destacó que en dicho palco solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Ambos mandatarios son considerados referentes de la ultraderecha global, y este encuentro sumará una nueva edición a los cinco que ya han tenido con el líder republicano, consolidando un importante vínculo ideológico y personal. El sorteo será conducido por el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quien tiene un vínculo estrecho con Trump.

Aunque la visita ocurre a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial que profundiza la cooperación bilateral con Estados Unidos, similar a los que esa potencia formalizó con Guatemala, Ecuador y El Salvador, el viaje no es, al menos oficialmente, para la firma de dicho acuerdo. No obstante, se anticipó que Milei tiene en mente rubricar el entendimiento ya anunciado, por lo que no se descarta que lo haga aprovechando el evento deportivo, aunque en Balcarce 50 evitan confirmar este suceso.

El viaje se suma a una serie de desplazamientos que han tenido un carácter más ideológico o personal que oficial. De los 14 viajes anteriores a Estados Unidos, solo cuatro respondieron a misiones oficiales: dos discursos en la ONU, la asunción de Trump como presidente en enero pasado, y la reunión oficial que ambos sostuvieron en la Casa Blanca en octubre. El resto de las visitas se reparten entre repetidas participaciones en las cumbres de la ultraconservadora CPAC, la recepción de premios internacionales como el “León de la Libertad” o el del Instituto Milken, visitas a la comunidad judía como la tumba del Rebe de Lubavitch, o reuniones con empresarios como Elon Musk. Si bien el Presidente ya asistió al inicio de los Juegos Olímpicos 2024 en París, invitado por el presidente francés Emmanuel Macron, sus preferencias por asistir a distintos eventos en territorio norteamericano son claras.

Además del encuentro político-deportivo, el Presidente mantiene un deseo personal de acercarse al equipo campeón del mundo, que encabeza Lionel Messi. A principios de este mes, Milei y el capitán de la Selección Argentina (última campeona del certamen en Qatar en 2022) estuvieron a solo horas de cruzarse en el America Business Forum en Miami, donde ambos disertaron en días distintos. A pesar de su admiración, Milei no logró concretar un cruce con el astro futbolístico. El sorteo del 5 de diciembre definirá los 12 grupos con 32 selecciones ya clasificadas, en vísperas del mega evento que iniciará el 9 de junio de 2026 y cuya final se celebrará el 19 de julio, tras 104 partidos.

Temas
