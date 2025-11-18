El Consejo de la Magistratura define la terna para cubrir una vacante jugosa en la Justicia: ya hay fecha

El Consejo de la Magistratura finalizó las entrevistas a los 42 postulantes que aspiran a ocupar el cargo de juez camarista civil, una de las vacantes más relevantes dentro del Poder Judicial provincial. Así lo confirmaron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan, que además precisaron que el próximo 25 de noviembre el cuerpo definirá la terna que será enviada a la Legislatura para la elección final.

La vacante se generó tras la jubilación de María Josefina Nacif , iniciada en diciembre de 2023, la que finalmente fue otorgada por ANSES en agosto de este año, lo que dejó formalmente libre el puesto en la Cámara Civil.

Entre los 42 candidatos que se presentaron a las entrevistas figura Pablo De Sanctis Conca, cuyo nombre suena con fuerza para integrar la terna final. Su padre, el cortista Guillermo De Sanctis, alcanzará en diciembre de 2026 los diez años de permanencia requeridos para acceder a la jubilación con el régimen especial de la Corte, es decir con el beneficio del 82% móvil. ¿Podría haber cambio de figuritas? Está por verse.

También se destaca la jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. Tiene larga trayectoria dentro de la Justicia y en la terna de Fiscal General las mujeres ni siquiera asomaron con posibilidades reales.

Con las entrevistas finalizadas, el Consejo de la Magistratura iniciará ahora la etapa de evaluación integral de los postulantes para conformar la terna. Una vez definida, la nómina será remitida a la Legislatura provincial, donde los diputados deberán volver a entrevistarlos y posteriormente votar para elegir al próximo camarista civil.

El Consejo está presidido por Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, representantes del Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo. Habrá que ver también cómo se manejan las relaciones entre las partes, sobre todo luego de que Torres fuera quien permitiera con su voto que Baigorrí integrara la terna para fiscal, en contramano de la agrupación de Abogados Justicialistas de la que provenía.

Los 42 postulantes entrevistados