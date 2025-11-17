Orrego dijo que la provincia está "ordenada" y criticó a Uñac por dejar un "desastre financiero"

El gobernador Marcelo Orrego volvió a marcar diferencias con la gestión anterior y aseguró que San Juan atraviesa una etapa de “ ordenamiento financiero ”, luego de lo que calificó como el “desastre” heredado del gobierno de Sergio Uñac . Las declaraciones surgieron durante la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil, donde presentó avances en infraestructura, vivienda y promoción económica, en un contexto de restricciones presupuestarias.

Orrego remarcó que la provincia “está ordenada financiera y económicamente” y destacó que su administración logró “superávit y equilibrio fiscal” el año pasado, una tendencia que -según afirmó- se repetirá este año. Sin embargo, advirtió que la situación nacional obliga a redoblar esfuerzos: “La recaudación sigue siendo baja”, apuntó.

El mandatario aseguró que el presupuesto provincial funciona como una “hoja de ruta” diseñada con anticipación, lo que, según dijo, evita la improvisación. “Todo lo que estamos viviendo es algo que pensamos el año pasado”, explicó. En ese marco, resaltó nuevamente el protagonismo de San Juan en la actividad minera, especialmente en el desarrollo de proyectos de cobre. “Más del 70% de las exploraciones mineras del país se han hecho en San Juan”, sostuvo.

En materia habitacional, Orrego garantizó que su gobierno completará la entrega de los barrios que quedaron en ejecución. “Antes de fin de año vamos a culminar las 460 casas que restan para cumplir el 100% del objetivo asumido”, afirmó. Adelantó además que el próximo barrio a inaugurar estará ubicado en el departamento Santa Lucía.

Economía sanjuanina y Fiesta del Sol

El gobernador también hizo foco en la promoción de la economía local, destacando el Foro de Ideas que se realizará en el marco de la próxima Fiesta Nacional del Sol. Allí se prevé la participación de embajadores, cónsules y agregados comerciales, con el objetivo de posicionar productos sanjuaninos como pistachos, tomate industrializado, pasa y mosto.

En el terreno de infraestructura, Orrego confirmó la finalización de trabajos como la pavimentación de calle Lemos, en Rawson, y subrayó que el Plan Provincial de Pavimento Urbano se está ejecutando íntegramente con fondos provinciales.