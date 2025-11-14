viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En territorio cuyano

Orrego y Santilli, juntos otra vez: volvieron a reunirse en medio del cónclave de la Mesa del Cobre en Mendoza

El Gobernador de San Juan y el ministro del Interior coincidieron este viernes en la provincia vecina en una agenda cargada de definiciones políticas, minería y reformas estructurales, en el marco del Critical Minerals Summit. Cabe recordar que el mandatario provincial y el flamante funcionario de Javier Milei se reunieron el último lunes en Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
santilli orrego mesa del cobre

En una jornada clave para la agenda política y minera del país, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el ministro del Interior, Diego Santilli, en Mendoza. La reunión se dio en paralelo al cónclave de la Mesa del Cobre, que reunió a cuatro gobernadores del Norte y Cuyo, y a funcionarios nacionales que vienen impulsando reformas estructurales en línea con la agenda del presidente Javier Milei. Cabe recordar que el mandatario provincial y el flamante funcionario de Javier Milei se reunieron el último lunes en Buenos Aires, donde dialogaron sobre obras públicas, la Ley de Glaciares y las reformas impulsadas por el oficialismo.

Lee además
Orrego expuso en el panel de gobernadores de la cumbre de minerales críticos que reunió a referentes de toda Latinoamérica, en el 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit.
Minería

Orrego expuso en el panel de gobernadores de la cumbre de minerales críticos que reunió a referentes de toda Latinoamérica
Foto gentileza: Diario Uno.
Declaraciones

A contramano de una funcionaria mendocina, Orrego y gran parte de gobernadores de la Mesa del Cobre reclamaron por una nueva Ley de Proveedores

Santilli arribó a la provincia junto a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su itinerario comenzó a las nueve de la mañana en la Bolsa de Comercio de Mendoza, donde participaron en la apertura del “Finance Day & TSX Roadshow”, parte del Argentina & LatAm Critical Minerals 2025 Summit. Allí se desarrolló también la reunión de la Mesa del Cobre, encabezada por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, junto a Orrego, Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca).

Según trascendió, el encuentro no estuvo centrado en reclamos puntuales de las provincias, sino en el avance de las reformas que el Ejecutivo nacional busca aprobar en el Congreso. Desde el entorno de Cornejo señalaron que la intención fue “escuchar qué tienen para decir” los funcionarios nacionales, quienes remarcaron la necesidad de avanzar en el Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal. Todas piezas que, advirtieron, consideran fundamentales para estimular inversión y empleo.

La cumbre coincidió con la publicación de un decreto nacional por el cual el Gobierno prestará contragarantía para que Mendoza acceda a un crédito de 75 millones de dólares destinados a obras de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael. Tras esa definición, Santilli se mostró junto a tres gobernadores: Marcelo Orrego, Carlos Sadir y Raúl Jalil, en un gesto político que ratifica el diálogo fluido que mantiene con las provincias.

La visita del ministro del Interior se suma a la serie de reuniones que viene realizando con mandatarios de todo el país. En la última semana ya pasó por Entre Ríos, Salta, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba, y su agenda continuará en Neuquén, donde se reunirá con Rolando Figueroa. La Casa Rosada busca así consolidar apoyos para las reformas consideradas prioritarias en un escenario legislativo complejo.

Orrego en el Summit: minería del futuro y potencial sanjuanino

La participación del mandatario sanjuanino no se limitó al plano político. También fue expositor del 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, un espacio que reunió a autoridades, especialistas e inversores de la región para debatir el presente y el futuro de los minerales críticos.

Orrego compartió el panel de gobernadores de la Mesa del Cobre junto a Cornejo, Sáenz, Sadir y Jalil, en una mesa enfocada en analizar las oportunidades que presenta el escenario minero en el Cono Sur. Allí, destacó el rol estratégico del cobre y el litio en la transición energética global y la importancia de que Argentina genere condiciones estables para atraer inversiones internacionales.

“San Juan impulsa una estrategia minera basada en seguridad jurídica, transparencia y modernización. Trabajamos para fortalecer la gestión de expectativas sociales, la infraestructura, la formación de talento y el desarrollo de proveedores para garantizar un crecimiento minero sostenible”, afirmó durante su exposición.

También remarcó el posicionamiento de la provincia: “San Juan es un destino minero confiable, con grandes empresas ya instaladas, tres minas en producción que representan más del 80% de nuestras exportaciones y la mayor inversión en exploración del país. Contamos con cuatro proyectos de cobre avanzados que podrían movilizar cerca de 30 mil millones de dólares en los próximos años. Si el futuro es verde, será con más cobre, y gran parte de ese cobre será sanjuanino”.

Lo que dejó la reunión en Casa Rosada: obras, minería y reformas en clave federal

El pasado lunes, Orrego mantuvo una reunión en Casa Rosada con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un encuentro que el mandatario sanjuanino definió como “central para el desarrollo federal”. Allí se abordaron los ejes de las reformas que el Gobierno nacional busca impulsar -laboral, fiscal, impositiva y penal- y se analizaron temas transversales a todas las provincias, especialmente los vinculados a la obra pública. Orrego destacó la importancia de reactivar y garantizar la continuidad de rutas nacionales, escuelas y hospitales, muchas de las cuales San Juan ya sostiene con fondos propios para evitar frenar el progreso.

Uno de los focos principales del diálogo fue la minería y la transición energética. Orrego remarcó que Argentina tiene tres motores económicos -agro, Vaca Muerta y minería- y que los minerales críticos, en especial el litio y el cobre, representan una oportunidad histórica. Subrayó que seis de los diez proyectos de cobre del país están en San Juan y que la macroeconomía actual, junto al RIGI y las reglas de estabilidad fiscal, generan condiciones favorables para que esas inversiones se concreten. Sin embargo, advirtió que sigue pendiente un punto clave: la reglamentación de la Ley de Glaciares y la definición de que las provincias sean autoridad de aplicación, algo que considera fundamental para dar previsibilidad a la actividad.

Respecto del rol de los legisladores sanjuaninos en las reformas que llegarán al Congreso, Orrego afirmó que la provincia ya dio gobernabilidad acompañando leyes como Bases y el RIGI, y que ahora se abre una etapa decisiva de modernización normativa. En la previa del encuentro había destacado su vínculo con Santilli y la necesidad de una agenda compartida entre Nación y provincias. Durante la reunión, San Juan además presentó una carpeta con prioridades: las deudas nacionales por obras públicas, avances en la Ruta 40 Sur y Norte, el tramo Tres Esquinas–San Carlos ante el BID y cuestiones energéticas como la situación con CAMMESA y la desregulación del mercado eléctrico, claves para la matriz solar provincial.

Temas
Seguí leyendo

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa

El bajista de La Renga liquidó a Milei por Panic Show: "Se la robó, como ...

Cuánto debe invertir San Juan en planes de salud que antes cubría Nación

Presuntas coimas en ANDIS: Spagnuolo y otros funcionarios, citados a indagatoria

Analistas señalan que la inflación no bajará de los 2 puntos hasta fin de año

AmCham celebró el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Adorni celebró el acuerdo con Estados Unidos: "Una señal de que Argentina está en el sendero del crecimiento"

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Munisaga junto a su secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Evelyn Madueño, en un acto de Rawson.
Gabinete

Revuelo en Rawson: el detrás de escena de la renuncia de la funcionaria clave de Munisaga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan
Obras

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico
San Martín, a 90 minutos

Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

Pronto estarás con nosotros: qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande
Caso Emir Barboza

"Pronto estarás con nosotros": qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima
Historias

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores