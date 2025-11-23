domingo 23 de noviembre 2025

Un famoso periodista llegó a San Juan por la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

El evento más importante de la provincia no solo convocó a miles de visitantes, sino también a figuras destacadas de los medios. Entre ellos, una icónica figura llegó a Pocito y también fue a un histórico local gastronómico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

San Juan volvió a convertirse en un imán para visitantes ilustres durante la Fiesta Nacional del Sol 2025. Entre ellos, uno de los nombres más resonantes fue el de Julio Bazán, el histórico periodista de El Trece y TN, que arribó a la provincia para cubrir -y también disfrutar- la nueva edición del megaevento.

Pero su paso no se limitó al predio de Pocito ni a las transmisiones televisivas. Bazán sorprendió al dejarse ver en una de las rotiserías más tradicionales de la Capital: Un Rincón de Nápoli, donde terminó generando una pequeña revolución puertas adentro.

image

Nelson Chaparro, empleado del local desde hace un cuarto de siglo, no ocultó la emoción al recibirlo. En sus redes, escribió un mensaje que terminó de sellar el momento: “25 años trabajando, 25 años viendo TN, 25 años viendo sus programas. Un periodista con mucho coraje… Julio Bazán”.

Además de su rol en la pantalla chica, Bazán carga sobre sus hombros una trayectoria que lo convierte en una figura indiscutida del periodismo argentino: fue elegido Mejor Periodista en los Premios Martín Fierro 2013, trabaja en los medios desde hace 55 años y lleva cuatro décadas formando parte de Canal 13.

