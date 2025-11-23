domingo 23 de noviembre 2025

SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

El cielo estará mayormente estable y sin probabilidades de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada, con marcas agradables y vientos leves que acompañarán a quienes visiten el predio en Pocito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cierre de la Fiesta Nacional del Sol llega con un domingo ideal para disfrutar al aire libre. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá condiciones estables, sin probabilidades de lluvia y con un cielo que irá variando levemente a lo largo del día.

La mañana comenzará despejada, con una temperatura mínima de 14°C y viento leve del noreste, entre 13 y 22 km/h. Hacia el mediodía, el cielo se mantendrá despejado y el termómetro ascenderá hasta los 19°C, con viento del sector norte en intensidad similar.

Ya por la tarde, el clima se presentará ligeramente nublado, con una temperatura máxima de 24°C y brisas muy suaves del este, entre 7 y 12 km/h. Para la noche, cuando el predio vuelva a llenarse para el gran cierre, el cielo estará algo nublado, la temperatura descenderá a 19°C y el viento regresará desde el este con velocidades de 13 a 22 km/h.

