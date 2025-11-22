Multitudinaria convocatoria a la FNS: más de 100.000 personas asistieron a la tercera noche

Mientras tanto, los distintos escenarios -Clásicos, Energético y Peña- continúan recibiendo a parte del talento local: 117 bandas sanjuaninas que aportan color y música a lo largo de las cuatro noches de la Fiesta.

Eli y Daniel, oriundos de Chilecito (La Rioja), recorrieron más de 500 km para instalarse en San Juan y vivir “por primera vez” la Fiesta del Sol. Fanáticos de Emanero y La Sole, no dudaron en sacar entradas para las tres noches apenas se habilitó la venta.

En la carpa de emprendedores de la Feria, bajo la marca San Juan Emprende, se puede encontrar desde gourmet, tejidos, cerámicas, cuero hasta impresiones 3D, y todo con opciones de compra “desde $2.000” para que nadie se quede sin su “regalito”.