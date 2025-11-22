domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pocito

Multitudinaria convocatoria a la FNS: más de 100.000 personas asistieron a la tercera noche

Una noche encendida de expectativa y movimiento marcó la tercera jornada de la Fiesta Nacional del Sol, donde miles de sanjuaninos y turistas volvieron a colmar el predio para vivir de cerca las propuestas artísticas, gastronómicas, etcétera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 11.47.43 PM

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol volvió a desbordar de público. Más de 100 mil personas llegaron este viernes al predio del Estadio del Bicentenario, en una jornada donde la expectativa estuvo puesta en los shows nacionales de La Sole, Nicki Nicole y Emanero.

Lee además
asi estara el tiempo este domingo en san juan, el ultimo dia de la fiesta nacional del sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
comidas y tragos made in san juan para aprender y probar en el stand de produccion en la feria video
FNS

Comidas y tragos made in San Juan para aprender y probar en el stand de Producción en la Feria

Desde temprano, miles de sanjuaninos y visitantes recorrieron la feria, disfrutaron de las propuestas gastronómicas, los stands municipales del Espacio Federal y el espacio infantil, que por primera vez incluye un laberinto inflable de 250 metros pensado para los más chicos.

Mientras tanto, los distintos escenarios -Clásicos, Energético y Peña- continúan recibiendo a parte del talento local: 117 bandas sanjuaninas que aportan color y música a lo largo de las cuatro noches de la Fiesta.

Las perlitas de la FNS

  • Eli y Daniel, oriundos de Chilecito (La Rioja), recorrieron más de 500 km para instalarse en San Juan y vivir “por primera vez” la Fiesta del Sol. Fanáticos de Emanero y La Sole, no dudaron en sacar entradas para las tres noches apenas se habilitó la venta.

  • En la carpa de emprendedores de la Feria, bajo la marca San Juan Emprende, se puede encontrar desde gourmet, tejidos, cerámicas, cuero hasta impresiones 3D, y todo con opciones de compra “desde $2.000” para que nadie se quede sin su “regalito”.

  • Una de las novedades más inesperadas: en medio de la feria se instaló una gran piscina con lancha incluida, a cargo de la Secretaría de Deportes de San Juan, para que los niños puedan participar de una escuelita de deportes al aire libre. Una propuesta que mezcla feria, juego y agua.

Temas
Seguí leyendo

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Orrego se animó a subir a los escenarios: cantó con Los Videla en la tercera noche de la FNS

A 20 años de los "30 segundos" que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser

Un viaje por los tres atractivos turísticos más importantes de San Juan, en sólo 100 metros

Entre el gauchaje y los brillitos y bandanas: los looks de la tercera noche de la FNS

Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"

El gigante de Minería: el camión fuera de ruta que causa furor en la Fiesta del Sol

La llamativa visita de un político nacional a la Fiesta del Sol: ¿a qué vino?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nicki nicole ya esta en san juan y ya palpita su show en la fiesta nacional del sol
¡Qué manija!

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes
Este sábado

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes

Te Puede Interesar

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025
Representante de Capital

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego, en el stand de Tiempo: La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia
FNS

Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

A 20 años de los 30 segundos que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser
FNS

A 20 años de los "30 segundos" que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser