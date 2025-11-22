Multitudinaria convocatoria a la FNS: más de 100.000 personas asistieron a la tercera noche

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol volvió a desbordar de público. Más de 100 mil personas llegaron este viernes al predio del Estadio del Bicentenario, en una jornada donde la expectativa estuvo puesta en los shows nacionales de La Sole, Nicki Nicole y Emanero.
Desde temprano, miles de sanjuaninos y visitantes recorrieron la feria, disfrutaron de las propuestas gastronómicas, los stands municipales del Espacio Federal y el espacio infantil, que por primera vez incluye un laberinto inflable de 250 metros pensado para los más chicos.
Mientras tanto, los distintos escenarios -Clásicos, Energético y Peña- continúan recibiendo a parte del talento local: 117 bandas sanjuaninas que aportan color y música a lo largo de las cuatro noches de la Fiesta.
Las perlitas de la FNS
-
Eli y Daniel, oriundos de Chilecito (La Rioja), recorrieron más de 500 km para instalarse en San Juan y vivir “por primera vez” la Fiesta del Sol. Fanáticos de Emanero y La Sole, no dudaron en sacar entradas para las tres noches apenas se habilitó la venta.
-
En la carpa de emprendedores de la Feria, bajo la marca San Juan Emprende, se puede encontrar desde gourmet, tejidos, cerámicas, cuero hasta impresiones 3D, y todo con opciones de compra “desde $2.000” para que nadie se quede sin su “regalito”.
-
Una de las novedades más inesperadas: en medio de la feria se instaló una gran piscina con lancha incluida, a cargo de la Secretaría de Deportes de San Juan, para que los niños puedan participar de una escuelita de deportes al aire libre. Una propuesta que mezcla feria, juego y agua.