Nicki Nicole, La Sole y Emanero brillaron en la tercera noche de la FNS

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol reunió a una multitud en el Estadio del Bicentenario, donde Soledad Pastorutti, Nicki Nicole y Emanero se presentaron ante un predio colmado. Según datos oficiales, más de 100.000 personas asistieron al evento, consolidando una de las jornadas más convocantes de esta edición.

Soledad Pastorutti abrió la grilla nacional con un recorrido por sus clásicos y por las canciones de su etapa más reciente. La cantante llegó acompañada por una banda sólida y un show armado para el gran escenario de la FNS. Uno de los momentos más especiales de su presentación fue cuando invitó al escenario a Milagros Gerez Amud y al sanjuanino Jaime Muñoz, ambos participantes de la última edición de La Voz Argentina, lo que generó una ovación generalizada entre el público. Su paso dejó la primera gran marca emotiva de la noche.

Luego fue el turno de Nicki Nicole, que planteó un show dinámico, con un despliegue audiovisual potente y un repertorio que combinó sus mayores hits con sus lanzamientos más recientes. Desde el inicio se dirigió al público con calidez, lo que provocó un ida y vuelta espontáneo en varios momentos. La artista alternó canciones más urbanas con pasajes íntimos, generando un ritmo cómodo que se sostuvo de principio a fin.

El cierre de la jornada quedó a cargo de Emanero, que con su carisma inconfundible se ganó rápidamente al público. El repaso por sus éxitos y colaboraciones con artistas nacionales mantuvo al estadio cantando en cada interpretación.