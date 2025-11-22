De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Abril Aranda vivió una noche que difícilmente olvidará en la Fiesta Nacional del Sol. Hace solo un año y medio decidió dar un giro drástico en su vida profesional: dejó atrás su trabajo como corredora inmobiliaria para adentrarse en el mundo tecnológico. Ese cambio de rumbo la llevó, este viernes, a convertirse en la Emprendedora del Sol 2025, un reconocimiento que recibió con emoción y orgullo. “Estoy muy contenta, representando al ecosistema emprendedor sanjuanino y a estas hermosas mujeres”, expresó minutos después de recibir el premio de manos del gobernador Marcelo Orrego.

Su proyecto, “Tuki”, fue el que la consagró entre los finalistas. En representación del departamento Capital, Aranda presentó esta aplicación de descuentos diseñada para impulsar el consumo local y ayudar a los usuarios a ahorrar mientras compran. La plataforma ya suma más de 300 marcas activas en San Juan y logró posicionarse en el top 20 de aplicaciones de compras, un crecimiento notable para una iniciativa lanzada hace tan poco tiempo.

El reconocimiento llegó acompañado de un impulso clave: un premio de $7.000.000 que le permitirá seguir desarrollando y ampliando la propuesta tecnológica. Con este logro, Aranda consolida un camino que recién comienza y que promete seguir transformando la forma en que los sanjuaninos consumen y apoyan a los comercios locales.

La historia de "Tuki"

Eran las 3 de la madrugada cuando Ezequiel Doncel pegó un salto en la cama y sacudió a su compañera, Abril Aranda. La pareja había viajado a España con un particular fin, captar ideas que pudieran desarrollar. Y justo en ese momento, mientras intentaba dormir después de haber pasado los últimos días buscando ofertas que los ayudaran a usar del mejor modo los pocos ahorros que tenían, a él se le prendió la lamparita: “Tenemos que crear algo que junte todos los descuentos”. Los días pasaron, regresaron a San Juan, juntaron el equipo de 5 miembros y le dieron vida a la primera app de descuentos sanjuaninos.

El viaje a Barcelona había servido mucho a la pareja de novios, pero ellos sabían que su idea iba a ser más fácil de desarrollar en un lugar conocido para ellos, por eso decidieron implementarla aquí, en su provincia.

Mientras Abril sigue con su trabajo como corredora inmobiliaria y Ezequiel con su tarea como ingeniero industrial, ambos pusieron manos a la obra para buscar los comercios que se adhirieran a la app. Mientras, sumaron al grupo a Martín Pellicer y Juan Martín Rodríguez, los dos programadores que formaron el área de soft y testing y a Agustina Perelló, encargada de marketing y publicidad.

La app estaba lista, ya contaban con comercios que quisieran sumarse, y el emprendimiento, a punto de arrancar. Pero faltaba un detalle, cómo la iban a llamar. “Nosotros nos juntamos a trabajar en el app los domingos, porque todos tenemos nuestros trabajos cotidiano en la semana. Una de esas tardes estábamos tomando un café y dijimos, ‘hay que ponerle un nombre’. Queríamos algo simple, pero que no fuera una frase hecha. Y alguien tiró: ‘Tuki’, lo aprobamos todos, era el indicado. Es como 'pagás y, Tuki, tenés el descuento'”, recuerda Abril. De ese modo, la app había terminado de nacer.