domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Representante de Capital

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

La sanjuanina dejó atrás el rubro inmobiliario para meterse de lleno en el mundo tecnológico. Con su app “Tuki”, una plataforma de descuentos que impulsa el consumo local y reúne a más de 300 marcas, se consagró como la Emprendedora del Sol 2025 y recibió un premio de $7.000.000.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 11.44.28 PM

Abril Aranda vivió una noche que difícilmente olvidará en la Fiesta Nacional del Sol. Hace solo un año y medio decidió dar un giro drástico en su vida profesional: dejó atrás su trabajo como corredora inmobiliaria para adentrarse en el mundo tecnológico. Ese cambio de rumbo la llevó, este viernes, a convertirse en la Emprendedora del Sol 2025, un reconocimiento que recibió con emoción y orgullo. “Estoy muy contenta, representando al ecosistema emprendedor sanjuanino y a estas hermosas mujeres”, expresó minutos después de recibir el premio de manos del gobernador Marcelo Orrego.

Lee además
asi estara el tiempo este domingo en san juan, el ultimo dia de la fiesta nacional del sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
comidas y tragos made in san juan para aprender y probar en el stand de produccion en la feria video
FNS

Comidas y tragos made in San Juan para aprender y probar en el stand de Producción en la Feria
image

Su proyecto, “Tuki”, fue el que la consagró entre los finalistas. En representación del departamento Capital, Aranda presentó esta aplicación de descuentos diseñada para impulsar el consumo local y ayudar a los usuarios a ahorrar mientras compran. La plataforma ya suma más de 300 marcas activas en San Juan y logró posicionarse en el top 20 de aplicaciones de compras, un crecimiento notable para una iniciativa lanzada hace tan poco tiempo.

El reconocimiento llegó acompañado de un impulso clave: un premio de $7.000.000 que le permitirá seguir desarrollando y ampliando la propuesta tecnológica. Con este logro, Aranda consolida un camino que recién comienza y que promete seguir transformando la forma en que los sanjuaninos consumen y apoyan a los comercios locales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025 La sanjuanina dejó atrás el rubro inmobiliario para meterse de lleno en el mundo tecnológico. Con su app “Tuki”, una plataforma de descuentos que impulsa el consumo local y reúne a más de 300 marcas, se consagró como la Emprendedora del Sol 2025 y recibió un premio de $7.000.000.La sanjuanina dejó atrás el rubro inmobiliario para meterse de lleno en el mundo tecnológico. Seguí toda la cobertura exclusiva del equipo de @tiempodesanjuan en nuestra web y por YouTube desde el canal de Tiempo Streaming. www.tiempdoesanjuan.com #fns #fiestanacionaldelsol #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

La historia de "Tuki"

Eran las 3 de la madrugada cuando Ezequiel Doncel pegó un salto en la cama y sacudió a su compañera, Abril Aranda. La pareja había viajado a España con un particular fin, captar ideas que pudieran desarrollar. Y justo en ese momento, mientras intentaba dormir después de haber pasado los últimos días buscando ofertas que los ayudaran a usar del mejor modo los pocos ahorros que tenían, a él se le prendió la lamparita: “Tenemos que crear algo que junte todos los descuentos”. Los días pasaron, regresaron a San Juan, juntaron el equipo de 5 miembros y le dieron vida a la primera app de descuentos sanjuaninos.

El viaje a Barcelona había servido mucho a la pareja de novios, pero ellos sabían que su idea iba a ser más fácil de desarrollar en un lugar conocido para ellos, por eso decidieron implementarla aquí, en su provincia.

Mientras Abril sigue con su trabajo como corredora inmobiliaria y Ezequiel con su tarea como ingeniero industrial, ambos pusieron manos a la obra para buscar los comercios que se adhirieran a la app. Mientras, sumaron al grupo a Martín Pellicer y Juan Martín Rodríguez, los dos programadores que formaron el área de soft y testing y a Agustina Perelló, encargada de marketing y publicidad.

La app estaba lista, ya contaban con comercios que quisieran sumarse, y el emprendimiento, a punto de arrancar. Pero faltaba un detalle, cómo la iban a llamar. “Nosotros nos juntamos a trabajar en el app los domingos, porque todos tenemos nuestros trabajos cotidiano en la semana. Una de esas tardes estábamos tomando un café y dijimos, ‘hay que ponerle un nombre’. Queríamos algo simple, pero que no fuera una frase hecha. Y alguien tiró: ‘Tuki’, lo aprobamos todos, era el indicado. Es como 'pagás y, Tuki, tenés el descuento'”, recuerda Abril. De ese modo, la app había terminado de nacer.

Temas
Seguí leyendo

Orrego se animó a subir a los escenarios: cantó con Los Videla en la tercera noche de la FNS

A 20 años de los "30 segundos" que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser

Multitudinaria convocatoria a la FNS: más de 100.000 personas asistieron a la tercera noche

Un viaje por los tres atractivos turísticos más importantes de San Juan, en sólo 100 metros

Entre el gauchaje y los brillitos y bandanas: los looks de la tercera noche de la FNS

Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"

El gigante de Minería: el camión fuera de ruta que causa furor en la Fiesta del Sol

La llamativa visita de un político nacional a la Fiesta del Sol: ¿a qué vino?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nicki nicole ya esta en san juan y ya palpita su show en la fiesta nacional del sol
¡Qué manija!

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes
Este sábado

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes

Te Puede Interesar

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025
Representante de Capital

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego, en el stand de Tiempo: La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia
FNS

Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

A 20 años de los 30 segundos que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser
FNS

A 20 años de los "30 segundos" que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser