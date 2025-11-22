sábado 22 de noviembre 2025

Este sábado

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes

La víctima fue hallada este sábado por la tarde por personas que caminaban cerca del canal, en Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 5.22.25 PM

La tranquilidad de la siesta de este sábado se vio interrumpida en Rivadavia, cuando un grupo de personas que caminaba por las inmediaciones del canal Céspedes advirtió la presencia de un cuerpo flotando en el cauce.

Al acercarse y lograr sacarla del agua, descubrieron que se trataba de una mujer y que ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabaja la UFI de Delitos Especiales, que intenta identificar a la víctima (aunque advirtieron que tendría más de 50 años) y determinar en qué circunstancias llegó al canal. Hasta el momento, no hay información oficial sobre su identidad ni sobre las causas que derivaron en la situación.

