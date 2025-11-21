sábado 22 de noviembre 2025

En las redes

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón

Lorenzo Poblete, un vecino de 68 años de la Villa San Miguel, murió este jueves tras descompensarse mientras andaba en bicicleta en Albardón. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y la UFI de Delitos Especiales investiga las causas del deceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Gentileza Info Albardón
Poblete era un hombre muy conocido en la zona de calle Formosa, donde residía desde hacía años. Tras conocerse su identidad, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y dolor. “Que en paz descanse don Poblete, nuestro más sentido pésame a la familia”, escribió un usuario. Otro agregó: “Mi más sentido pésame a toda su familia”.

image

El suceso, que rápidamente movilizó a la Policía y al personal médico, quedó registrado por una cámara de seguridad de una carnicería ubicada en las inmediaciones de calle Laprida y Rawson. Las imágenes, que ya fueron secuestradas por la UFI de Delitos Especiales, descartan cualquier tipo de intervención de terceros, aunque se aguarda el resultado de la autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.

Efectivos de la Comisaría 18°, a cargo del comisario José Casas, acudieron de inmediato al lugar tras el aviso de varios vecinos que presenciaron la dramática escena. Una ambulancia también arribó al sitio y, pese a los prolongados intentos de reanimación mediante RCP, la médica interviniente confirmó el deceso del ciclista.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público, mientras que peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para completar las actuaciones correspondientes.

