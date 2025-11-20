Murió un hombre de 65 años tras descompensarse en plena vía pública en Albardón

Conmoción en la Villa San Martín de Albardón. Un hombre de 65 años, de apellido Poblete, falleció esta mañana tras sufrir una descompensación mientras se desplazaba en bicicleta por la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 11hs, en inmediaciones de calle Laprida, muy cerca de Arenales.

Conmoción Murió una mujer que dio a luz en el Hospital Rawson y ahora investigan el caso

Según los primeros datos aportados por las autoridades, el hombre había salido de su vivienda para realizar tareas habituales cuando, de manera repentina, perdió el control y cayó al pavimento. La descompensación fue súbita y no dejó tiempo para que pudiera pedir ayuda.

Fueron los propios vecinos quienes, al ver la caída, se comunicaron rápidamente con el servicio de emergencias. Minutos después llegó una ambulancia y el personal sanitario comprobó que el ciclista aún presentaba signos vitales, por lo que decidieron trasladarlo de inmediato. Sin embargo, durante el trayecto hacia el centro de salud, Poblete habría sufrido un paro cardíaco y, pese a los intentos de reanimación, terminó perdiendo la vida.

En el lugar del hecho intervinieron efectivos de la Seccional 18° junto con peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer con exactitud qué motivó la descompensación.