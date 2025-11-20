jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Murió un hombre de 65 años tras descompensarse en plena vía pública en Albardón

La víctima, de apellido Poblete, cayó de su bicicleta y, aunque logró ser asistido con vida, falleció camino al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza Info Albardón

Gentileza Info Albardón

Conmoción en la Villa San Martín de Albardón. Un hombre de 65 años, de apellido Poblete, falleció esta mañana tras sufrir una descompensación mientras se desplazaba en bicicleta por la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 11hs, en inmediaciones de calle Laprida, muy cerca de Arenales.

Lee además
murio una mujer que dio a luz en el hospital rawson y ahora investigan el caso
Conmoción

Murió una mujer que dio a luz en el Hospital Rawson y ahora investigan el caso
una persona mayor murio luego de ser chocada por una moto en rawson
Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Según los primeros datos aportados por las autoridades, el hombre había salido de su vivienda para realizar tareas habituales cuando, de manera repentina, perdió el control y cayó al pavimento. La descompensación fue súbita y no dejó tiempo para que pudiera pedir ayuda.

Fueron los propios vecinos quienes, al ver la caída, se comunicaron rápidamente con el servicio de emergencias. Minutos después llegó una ambulancia y el personal sanitario comprobó que el ciclista aún presentaba signos vitales, por lo que decidieron trasladarlo de inmediato. Sin embargo, durante el trayecto hacia el centro de salud, Poblete habría sufrido un paro cardíaco y, pese a los intentos de reanimación, terminó perdiendo la vida.

En el lugar del hecho intervinieron efectivos de la Seccional 18° junto con peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer con exactitud qué motivó la descompensación.

Seguí leyendo

Conmoción: murió Pao Avilés en un trágico accidente sobre la Ruta 151

Murió una adolescente de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica en Las Chacritas

Dos iphones, un baper y dinero en efectivo: el botín de tres ladrones que robaron en una casa de Pocito

Detuvieron a una mujer acusada de intentar robar un celular en pleno centro capitalino

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Sería inimputable la albardonera acusada de hacer una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson

Estafas a sanjuaninos de falsos inversionistas de YPF: un embaucador es cordobés y por orden judicial devolverá $2.800.000

Crimen de Milagros en Santa Lucía: la familia marchó pidiendo la perpetua para el acusado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Te Puede Interesar

Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol
Día I

Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente
Día clave

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Imagen ilustrativa. 
Tragedia en 9 de Julio

Murió una adolescente de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica en Las Chacritas

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol
Al mal tiempo...

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol

Tembló en San Juan.
Pasó el sacudón

Tembló en San Juan y la previa de la Fiesta Nacional del Sol arrancó movidita