Detuvieron a una mujer acusada de intentar robar un celular en pleno centro capitalino

Una joven de 26 años, identificada como Laura Elizabeth Soria, fue detenida en Capital tras ser señalada por su presunta participación en el intento de robo de un teléfono celular. El hecho tuvo lugar en la zona de calles Paraná y Prolongación Rioja, donde efectivos policiales fueron alertados por un arrebato minutos antes.

De acuerdo a la información policial, un hombre habría sustraído el dispositivo a una mujer de 38 años y luego se lo entregó a Soria antes de darse a la fuga. La joven fue interceptada a pocos metros, todavía con el celular en su poder, por lo que los uniformados procedieron a su aprehensión.

El teléfono fue recuperado y devuelto a su dueña, mientras que Soria quedó a disposición de la UFI Flagrancia, donde enfrenta una imputación por hurto simple en grado de tentativa. En los próximos días se espera que avance el proceso judicial para determinar su situación.

