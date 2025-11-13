Robo en el Club Mercedario: delincuentes robaron los reflectores que habían comprado con esfuerzo para iluminar el playón

El Club Mercedario , que desde 2018 forma parte de la Liga Sanjuanina de Futsal , atraviesa un duro golpe. En la madrugada del domingo, delincuentes rompieron uno de los postes del playón donde entrenan y se llevaron dos reflectores nuevos que habían sido colocados hace menos de un mes.

El hecho ocurrió en el playón del barrio Procesa Sarmiento, en Rawson, donde el club entrena y juega como local. “Nos han quebrado un palo para poder robarnos los reflectores. Es un daño grande, porque nos costó mucho comprarlos”, contó a Tiempo de San Juan desde la institución.

Mercedario reúne a más de 150 chicos y chicas de todas las edades y compite en la Categoría A del futsal masculino y femenino. Desde hace un año utilizan ese espacio, que originalmente estaba sin luces y con un baño vandalizado. Con esfuerzo y rifas, los integrantes del club lograron comprar diez postes y diez reflectores para mejorar las condiciones del lugar.

“Queremos que los chicos tengan un lugar digno donde entrenar. Poco a poco lo vamos mejorando: ahora estamos haciendo una rifa para poder construir tribunas, y después queremos levantar una pared de unos 30 metros para tener más seguridad, porque por ese lado entran y hacen daño”, agregaron.

La denuncia por el robo ya fue realizada, y desde el club apelan a la solidaridad de la comunidad para recuperar lo perdido.