jueves 13 de noviembre 2025

Robo en el Club Mercedario: delincuentes robaron los reflectores que habían comprado con esfuerzo para iluminar el playón

El hecho ocurrió en el barrio Procesa Sarmiento, en Rawson. La institución, que participa en la Liga Sanjuanina de Futsal, había logrado instalar las luces gracias al aporte de jugadores y familias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (37)
BeFunky-collage (36)

El Club Mercedario, que desde 2018 forma parte de la Liga Sanjuanina de Futsal, atraviesa un duro golpe. En la madrugada del domingo, delincuentes rompieron uno de los postes del playón donde entrenan y se llevaron dos reflectores nuevos que habían sido colocados hace menos de un mes.

El hecho ocurrió en el playón del barrio Procesa Sarmiento, en Rawson, donde el club entrena y juega como local. “Nos han quebrado un palo para poder robarnos los reflectores. Es un daño grande, porque nos costó mucho comprarlos”, contó a Tiempo de San Juandesde la institución.

Mercedario reúne a más de 150 chicos y chicas de todas las edades y compite en la Categoría A del futsal masculino y femenino. Desde hace un año utilizan ese espacio, que originalmente estaba sin luces y con un baño vandalizado. Con esfuerzo y rifas, los integrantes del club lograron comprar diez postes y diez reflectores para mejorar las condiciones del lugar.

“Queremos que los chicos tengan un lugar digno donde entrenar. Poco a poco lo vamos mejorando: ahora estamos haciendo una rifa para poder construir tribunas, y después queremos levantar una pared de unos 30 metros para tener más seguridad, porque por ese lado entran y hacen daño”, agregaron.

La denuncia por el robo ya fue realizada, y desde el club apelan a la solidaridad de la comunidad para recuperar lo perdido.

