jueves 20 de noviembre 2025

Tragedia 9 de julio

Murió una adolescente de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica en Las Chacritas

La joven fue hallada por su padre dentro de la vivienda. Intervienen Delitos Especiales, Bomberos y Energía San Juan para esclarecer el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una profunda conmoción se instaló este jueves en Las Chacritas, en 9 de Julio, luego de la muerte de una adolescente de 17 años que, según las primeras averiguaciones, habría sufrido una fuerte descarga eléctrica dentro de su casa.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 13:40, en una vivienda situada sobre calle Maipú, en la zona ubicada detrás del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Fue su padre, Fredi Rochas (45), quien al regresar de comprar nafta se encontró con su hija, Emiliana Rochas, tendida en el interior del domicilio.

El hombre llamó de inmediato al servicio de emergencias y a la Policía. Minutos más tarde llegó la ambulancia, pero el personal médico solo pudo confirmar que la joven ya no presentaba signos vitales. Los profesionales también observaron una quemadura en la mano izquierda y la mano derecha cerrada, indicios compatibles con una descarga eléctrica de alta intensidad.

Ante el grave hecho, tomó intervención la UFI Delitos Especiales. La ayudante fiscal Roxana Sánchez dispuso el labrado del acta correspondiente y ordenó la participación de Bomberos y de Energía San Juan para revisar la instalación eléctrica y realizar las pericias técnicas necesarias que permitan determinar qué desencadenó la tragedia.

La investigación continúa y las autoridades buscan establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro que terminó con la vida de la adolescente.

Dejá tu comentario

