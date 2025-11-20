jueves 20 de noviembre 2025

Policiales

Dos iphones, un baper y dinero en efectivo: el botín de tres ladrones que robaron en una casa de Pocito

Los sujetos rompieron una ventana para ingresar al domicilio y fueron detenidos tras una persecución policial. La víctima pudo recuperar todos los objetos sustraídos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robo (2)

Tres personas -dos adultos y un menor- fueron detenidas en Villa Constitución, Pocito, luego de protagonizar un robo en la vivienda de una joven de 21 años. Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Flores (31), Javier Pereyra (28) y un adolescente de 16 años, quienes habrían irrumpido en el domicilio tras forzar los barrotes de una ventana frontal.

image

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes sustrajeron dos teléfonos iPhone (uno blanco y otro negro), un Baper, un par de zapatillas Nike negras y blancas, además de dinero en efectivo. El aviso ingresó a través del sistema Halcón, lo que permitió a los uniformados llegar rápidamente al lugar.

Al arribar, los efectivos observaron a los tres sospechosos salir por el patio de la casa. Al ver la presencia policial, intentaron escapar y se inició una persecución que terminó en la intersección de Lemos y Juan Juárez, donde finalmente fueron reducidos y detenidos.

La damnificada reconoció los elementos robados, que fueron secuestrados y entregados nuevamente bajo acta. Por disposición del Ayudante Fiscal, Dr. Cerutti Andrés, se abrió un procedimiento especial de flagrancia y se ordenó la detención de los adultos. En tanto, el menor quedó vinculado al sumario prevencional Nº 91/25, caratulado como robo agravado por ser en poblado y en banda, y fue trasladado al C.A.D. para continuar con el proceso correspondiente.

Dejá tu comentario

