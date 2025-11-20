Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Este jueves se llevaron adelante las elecciones en el Foro de Abogados y fue el oficialismo el que se quedó con la mayoría de los votos para el Directorio y el Tribunal de Disciplina , en un ajustado mano a mano con la oposición. De esta manera, José Salinas se convirtió en el nuevo presidente, que sucederá en el cargo a Franco Montes .

La fórmula integrada por Salinas y Gabriela Ramos aseguró la continuidad de la gestión de Abogacía Activa . Es por ello que, tras conocer los resultados, se desató un festejo alocado por parte de quienes conformaban la lista vencedora. Acorde los primeros datos, fueron aproximadamente 13 votos los que marcaron la diferencia, por lo que el recuento de los votos mantuvo en vilo a todos hasta la última mesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991611725053939822&partner=&hide_thread=false Así fue el festejo alocado de los ganadores de las elecciones en el Foro de Abogados pic.twitter.com/pttxeLwg28 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 20, 2025

Por otra parte, el Jurado de Enjuiciamiento fue el premio consuelo que obtuvo Marcelo Álvarez, con Abogacía Transformadora. Pese al resultado adverso, el opositor mantuvo diálogo con los ganadores, con los que protagonizó una reñida votación. Sin embargo, el insistió hasta el final por una serie de votaciones recurridos.

En total, votaron 1300 abogados de los 2900 que figuran en el padrón, por lo que se entiende que menos de la mitad del electorado acudió a las urnas este jueves en la sede situada en calle Jujuy.

f7d1168e-8ed8-40b7-a02f-724804216b40

"La votación fue muy pareja y bueno ahora la idea es representar de la mejor manera a los litigantes de la provincia, vamos a trabajar duro para eso, lo asumimos como compromiso para la campaña y estoy seguro de que lo vamos a hacer", sostuvo el nuevo presidente del Foro.

Sobre las novedades y lo que se viene para el foro, Salinas indicó que habrá una mayor participación de los abogados. "Va a ser más plural y le vamos a poner mucho el corazón", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991620814983295081&partner=&hide_thread=false "Vamos a dar el corazón", la promesa del nuevo presidente del Foro de Abogados y su vicepresidenta pic.twitter.com/IaSCDwuLf5 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 20, 2025

Por su parte, Ramos, que también se mostró exultante por el resultado favorable, manifestó: "Quiero agradecer a todos los colegas que vinieron esta mañana y en la tarde de hoy a votar. Gracias por haber apoyado la propuesta de esta lista, prometemos dar lo mejor de nosotros".

Quien quedó fuera de la pulseada entre la Lista 1 y la Lista 2, Federico José Morfil, que encarnó una tercera fuerza en pugna, reconoció la derrota temprano y auguró "una buena elección", según le manifestó a Tiempo de San Juan.