jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Día clave

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Tras un reñido conteo de votos con la fuerza opositora, la Lista 1 se quedó con el Directorio y el Tribunal de Disciplina. Por otro lado, la fuerza que lidera Marcelo Álvarez se quedó con el Jurado de Enjuiciamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
425d62c4-7bfb-431e-8a15-926cdf1772d6
f115e7ef-6abd-4eb2-8c73-201603988c88
425d62c4-7bfb-431e-8a15-926cdf1772d6
2b8b6bec-bde8-45b4-83f1-02d498d462a2
aed9cec6-62e2-4667-bf15-db8efa7d9f28
3790eb38-169a-4a85-ac5a-385b5c8d97fd
97a65e4c-67fc-4321-bc74-c21e0974cb02
3894b6b9-6f52-452e-b7b0-5948ecf867b3

Este jueves se llevaron adelante las elecciones en el Foro de Abogados y fue el oficialismo el que se quedó con la mayoría de los votos para el Directorio y el Tribunal de Disciplina, en un ajustado mano a mano con la oposición. De esta manera, José Salinas se convirtió en el nuevo presidente, que sucederá en el cargo a Franco Montes.

Lee además
caputo estrena tamar, una nueva letra para salir a tomar deuda
Finanzas

Caputo estrena "Tamar", una nueva letra para salir a tomar deuda
con jalil, milei tambien suma poder entre los gobernadores del norte grande
Elección

Con Jalil, Milei también suma poder entre los gobernadores del Norte Grande

La fórmula integrada por Salinas y Gabriela Ramos aseguró la continuidad de la gestión de Abogacía Activa. Es por ello que, tras conocer los resultados, se desató un festejo alocado por parte de quienes conformaban la lista vencedora. Acorde los primeros datos, fueron aproximadamente 13 votos los que marcaron la diferencia, por lo que el recuento de los votos mantuvo en vilo a todos hasta la última mesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991611725053939822&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, el Jurado de Enjuiciamiento fue el premio consuelo que obtuvo Marcelo Álvarez, con Abogacía Transformadora. Pese al resultado adverso, el opositor mantuvo diálogo con los ganadores, con los que protagonizó una reñida votación. Sin embargo, el insistió hasta el final por una serie de votaciones recurridos.

En total, votaron 1300 abogados de los 2900 que figuran en el padrón, por lo que se entiende que menos de la mitad del electorado acudió a las urnas este jueves en la sede situada en calle Jujuy.

f7d1168e-8ed8-40b7-a02f-724804216b40

"La votación fue muy pareja y bueno ahora la idea es representar de la mejor manera a los litigantes de la provincia, vamos a trabajar duro para eso, lo asumimos como compromiso para la campaña y estoy seguro de que lo vamos a hacer", sostuvo el nuevo presidente del Foro.

Sobre las novedades y lo que se viene para el foro, Salinas indicó que habrá una mayor participación de los abogados. "Va a ser más plural y le vamos a poner mucho el corazón", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991620814983295081&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Ramos, que también se mostró exultante por el resultado favorable, manifestó: "Quiero agradecer a todos los colegas que vinieron esta mañana y en la tarde de hoy a votar. Gracias por haber apoyado la propuesta de esta lista, prometemos dar lo mejor de nosotros".

Quien quedó fuera de la pulseada entre la Lista 1 y la Lista 2, Federico José Morfil, que encarnó una tercera fuerza en pugna, reconoció la derrota temprano y auguró "una buena elección", según le manifestó a Tiempo de San Juan.

3894b6b9-6f52-452e-b7b0-5948ecf867b3

Seguí leyendo

Presupuesto, transporte y minería: cómo será la vorágine de fin de año de la Legislatura de San Juan

Renuncias consecutivas y entrega de diplomas: cómo fue el procedimiento legal para que asuma Carlos Jaime como diputado nacional

Un Diputado provincial pidió justicia por el caso de la alumna quemada en una escuela de Ullum

Milei, sobre el caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad: "Tengo una absoluta tranquilidad"

Túnel de Agua Negra: fuerte empuje político chileno y la esperanza con Kast

Tras la jugada de Fabián Martín, quién es la mujer que se lleva todas las miradas

Cristina Kirchner, otra vez sobre la causa "trucha" de los Cuadernos: "No hay Estado de derecho"

Martín explicó por qué no asumirá en el Congreso: mejor onda con Milei y construcción de consenso local

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Túnel de Agua Negra espera pero el paso abre este miércoles 26 de noviembre.
Fuertes declaraciones

Túnel de Agua Negra: fuerte empuje político chileno y la esperanza con Kast

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada
Investigación judicial

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

Te Puede Interesar

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio
Las reacciones, en video

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente
Día clave

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Imagen ilustrativa. 
Tragedia en 9 de Julio

Murió una adolescente de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica en Las Chacritas

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol
Al mal tiempo...

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol

Tembló en San Juan.
Pasó el sacudón

Tembló en San Juan y la previa de la Fiesta Nacional del Sol arrancó movidita