jueves 20 de noviembre 2025

Día I

Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol

Luego de que el Gobierno de San Juan decidiera suspender la actividad en la Feria por el alerta de viento, muchas de las personas que llegan al predio deciden en la puerta si esperar los shows o regresan a casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
suspendida la feria de la fns: asi se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio
Las reacciones, en video

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio
Entre las personas que llegan, muchos se enteran de la decisión en la puerta al ser informados por el personal de seguridad y la policía apostada en el lugar. Es entonces cuando las familias comienzan a hablar para definir si esperan hasta las 21:30 para poder ver el espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay y luego los shows musicales previstos en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario o si regresan a sus casas para volver a disfrutar de la fiesta en las jornadas venideras de mañana viernes y el sábado.

image
image

Por el momento se desconoce qué pasará con las entradas que la gente adquirió para ingresar a la Feria este viernes y si habrá alguna nueva jornada del evento.

Así reaccionaban los primeros visitantes

Algunos visitantes habían llegado con la idea de recorrer la feria antes de dirigirse a los espectáculos, otros buscaban simplemente resguardarse del viento y esperar que habilitaran el acceso. Había familias que desconocían por completo el anuncio oficial y jóvenes que, al enterarse, solo atinaban a reorganizar la noche y dirigirse directamente a los shows.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991627210567086130/&partner=&hide_thread=false

“Nos enteramos recién acá”, comentó uno de ellos, reflejando la sorpresa generalizada entre quienes se encontraban en el predio. Aun así, la mayoría decidió permanecer en el lugar para asistir a las presentaciones que siguen confirmadas.

