Incertidumbre e idas y vueltas entre los sanjuaninos que llegan al predio de la Fiesta Nacional del Sol

Un panorama diferente se vio en el inicio de la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol . La gente que llega se mueve entre el desconcierto y la incertidumbre para decir si regresa a casa o espera el inicio de los espectáculos. Esto después de que el Gobierno de San Juan haya decidido suspender la actividad en la Feria debido al alerta por viento emitido por la Dirección de Protección Civil, con el fin de prevenir accidentes y cuidar a la población.

Entre las personas que llegan, muchos se enteran de la decisión en la puerta al ser informados por el personal de seguridad y la policía apostada en el lugar. Es entonces cuando las familias comienzan a hablar para definir si esperan hasta las 21:30 para poder ver el espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay y luego los shows musicales previstos en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario o si regresan a sus casas para volver a disfrutar de la fiesta en las jornadas venideras de mañana viernes y el sábado.

image

image

Por el momento se desconoce qué pasará con las entradas que la gente adquirió para ingresar a la Feria este viernes y si habrá alguna nueva jornada del evento.

Así reaccionaban los primeros visitantes

Algunos visitantes habían llegado con la idea de recorrer la feria antes de dirigirse a los espectáculos, otros buscaban simplemente resguardarse del viento y esperar que habilitaran el acceso. Había familias que desconocían por completo el anuncio oficial y jóvenes que, al enterarse, solo atinaban a reorganizar la noche y dirigirse directamente a los shows.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991627210567086130/&partner=&hide_thread=false Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio pic.twitter.com/oWCLznWsSK — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 20, 2025

“Nos enteramos recién acá”, comentó uno de ellos, reflejando la sorpresa generalizada entre quienes se encontraban en el predio. Aun así, la mayoría decidió permanecer en el lugar para asistir a las presentaciones que siguen confirmadas.