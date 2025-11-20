jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Finanzas

Caputo estrena "Tamar", una nueva letra para salir a tomar deuda

El ministro de Economía Luis Caputo salió a licitar más deuda con una nueva herramienta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Secretaría de Finanzas anunció un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional para el próximo miércoles 26 de noviembre, con una oferta que incluye títulos en pesos a tasa fija, ajustables por CER (inflación), vinculados al dólar y el debut de un nuevo instrumento a tasa variable.

Lee además
Luis Caputo, ministro de Economía.
Visión económica

Luis Caputo: "No nos comamos el cuento de que es fácil que el dólar flote"
Martín Rappalini presidente de la UIA
Posicionamiento

Los industriales dan el visto bueno a las reformas de Milei, pero quieren reunirse con Caputo por políticas en favor del sector

La principal novedad de la jornada será la emisión de la Nueva Letra del Tesoro a tasa TAMAR con vencimiento en abril de 2026. Este título rendirá en función de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de mil millones de pesos (tasa Badlar/TAMAR promedio de bancos privados).

El menú de instrumentos diseñado por el equipo económico busca captar liquidez tanto en moneda local como en divisa estadounidense, con vencimientos que se extienden desde 2026 hasta 2027.

El detalle de los instrumentos ofrecidos

En Pesos a Tasa Fija (LECAPs y BONCAPs):

  • Bono T13F6: Vencimiento 13/02/2026 (Reapertura).
  • Letra S30A6: Vencimiento 30/04/2026 (Reapertura).
  • Letra S30O6: Vencimiento 30/10/2026 (Reapertura).
  • Bono T30A7: Vencimiento 30/04/2027 (Reapertura).

En Pesos a Tasa Variable:

  • Nueva Letra TAMAR: Vencimiento 30/04/2026. Se licita mediante margen sobre la tasa de referencia.

En Pesos ajustados por CER (Inflación):

  • Nueva LECER: A descuento, vencimiento 29/05/2026.
  • Bono TZXO6: Cero cupón, vencimiento 30/10/2026 (Reapertura).
  • Nuevo BONCER: Cero cupón, vencimiento 30/04/2027.

En Dólares (Dollar Linked):

  • Letra D30A6: Cero cupón, vencimiento 30/04/2026 (Reapertura).
  • Nuevo Bono: Cero cupón, vencimiento 30/11/2026.

La recepción de las ofertas se realizará el miércoles 26 entre las 10:00 y las 15:00 horas, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados tendrá lugar el viernes 28 de noviembre (T+2).La9kMg

Para los inversores minoristas (personas humanas o jurídicas), el tramo no competitivo permite participar por montos de hasta $50.000.000 en los títulos en pesos o USD 50.000 en los denominados en dólares, asegurando la tasa de corte que se defina en la licitación.

Temas
Seguí leyendo

Renunció al ministerio de Economía Ornella Calvete, la hija de uno de los involucrados en las coimas de la ANDIS

Con Jalil, Milei también suma poder entre los gobernadores del Norte Grande

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Presupuesto, transporte y minería: cómo será la vorágine de fin de año de la Legislatura de San Juan

Renuncias consecutivas y entrega de diplomas: cómo fue el procedimiento legal para que asuma Carlos Jaime como diputado nacional

Un Diputado provincial pidió justicia por el caso de la alumna quemada en una escuela de Ullum

Milei, sobre el caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad: "Tengo una absoluta tranquilidad"

Túnel de Agua Negra: fuerte empuje político chileno y la esperanza con Kast

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gano el oficialismo en las elecciones del foro de abogados: el euforico festejo de salinas con su gente
Día clave

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Te Puede Interesar

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio
Las reacciones, en video

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente
Día clave

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Imagen ilustrativa. 
Tragedia en 9 de Julio

Murió una adolescente de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica en Las Chacritas

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol
Al mal tiempo...

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol

Tembló en San Juan.
Pasó el sacudón

Tembló en San Juan y la previa de la Fiesta Nacional del Sol arrancó movidita