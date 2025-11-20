jueves 20 de noviembre 2025

"Corrijamos eso urgente": La orden del Canciller por la portada en redes de una embajada argentina

El canciller Pablo Quirno alertó por X sobre la necesidad de cambiar de modo urgente un dato de la portada en redes de una representación diplomática nacional. ¿Qué era lo que había que corregir?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El canciller de la Nación, Pablo Quirno, ha sumado un nuevo capítulo a la "batalla cultural" impulsada por el Gobierno nacional en el frente diplomático. Quirno intervino públicamente para cuestionar a la Embajada Argentina ante la Unión Europea (UE) debido a la utilización de lenguaje inclusivo en sus canales oficiales de comunicación.

El malestar del titular del Palacio San Martín se originó al visualizar la biografía de la cuenta oficial de la sede diplomática en la red social X (antes Twitter). En dicha descripción se leía: "Bienvenid@s a la página oficial de la Embajada Argentina ante la UE".

La reacción del ministro de Relaciones Exteriores fue inmediata. Utilizando su usuario oficial en la misma plataforma, Quirno citó el perfil de la embajada (@ARGanteUE) y emitió una directiva tajante: "Corrijamos esto URGENTE por favor @Cancilleria_Ar".

image

Este pedido refleja la decisión de la gestión de Javier Milei de erradicar la denominada "agenda woke" de las instituciones del Estado. La orden de Quirno establece el lineamiento definitivo para el cuerpo diplomático, prohibiendo la utilización de expresiones que incluyen desvariaciones del lenguaje o simbología inclusiva en las representaciones oficiales.

Específicamente, la directriz apunta a la prohibición del uso de la "x", la "e" o la "@" para referirse a géneros neutros. El objetivo es alinear el discurso exterior de las representaciones oficiales a las formas tradicionales del idioma español.

