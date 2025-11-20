Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

Una relación de años entre dos amigas terminó en una traición y una estafa en Médano de Oro. Todo comenzó cuando una de ellas le pidió a su vecina que la ayudara a gestionar un préstamo y ahí esta última aprovechó la situación para sacar, a escondidas, otros dos créditos. El caso acabó en una denuncia penal y dejó a la presunta estafadora al borde de quedar presa, pero ahora llegó a un acuerdo para devolverle 1.300.000 pesos a su ex amiga con tal de cerrar el conflicto.

Fraude virtual Llamaron a una abuela para "advertirle" por una estafa y eran embaucadores que le sacaron $11.000.000

Presunto embaucador buscado Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

La historia enfrentó a Estela Pagani –la damnificada- y Mónica Paredes Narváez –la denunciada-, dos ex amigas y vecinas de la Villa Cristo Pobre en Médano de Oro. Las dos volvieron a verse las caras este jueves en la mañana en Tribunales ante el juez de garantías Roberto Montilla para concretar un acuerdo de reparación integral.

image El fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal Verónica Mattar, de la Oficina de Soluciones Alternativas del Poder Judicial. Atrás de ellos está la denunciante, Estela Pagani.

Allí, por intermediación del fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal Verónica Mattar, de la Oficina de Soluciones Alternativas, y de la abogada María Filomena Noriega, Paredes Narváez se comprometió a pagarle a su vecina dos cuotas de 650.000 pesos para devolverle el dinero y de esa forma extinguir la causa penal.

Lo que denunció Pagani fue que, el 16 de abril pasado, le pidió a Mónica Paredes que la ayudara a solicitar un préstamo en el Banco San Juan, sucursal Villa Krause. Ella estaba internada y necesitaba el dinero; por esa razón recurrió a su amiga de confianza. En aquel momento le cedió sus datos personales y otra documentación, y con eso obtuvieron un crédito de 500.000 pesos que finalmente llegó a sus manos.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

Todo quedó ahí. Sin embargo, el 13 de mayo descubrió en su cuenta bancaria que le habían depositado 1.023.789,59 pesos por otro préstamo que ella no había solicitado. Retiró el dinero sin comprender qué había pasado.

Lo sorprendente fue que, el 14 de junio, concurrió nuevamente a la sucursal del banco para cobrar su jubilación, y descubrió que no tenía un peso, y que, además, había una deuda por un tercer préstamo de 1.124.106 pesos a pagar en 36 cuotas. Eso le puso los pelos de punta porque cayó en la cuenta de que alguien la había estafado.

image El acuerdo fue homologado por el juez de garantías Roberto Montilla.

Por otro lado, en el banco le informaron que los 1.300.000 pesos que había retirado de su cuenta habían sido transferidos a una cuenta a nombre de José Luis Aguirre, pareja de su amiga y vecina Mónica Paredes Narváez.

Estela Pagani finalmente hizo la denuncia en la UFI Delitos Informáticos y Estafas e iniciaron una causa penal contra su vecina, que por poco queda presa. Pero nada de eso sucedió. Su abogada propuso una salida alternativa y el fiscal Adrián Riveros intercedió para que la denunciante aceptara la propuesta de reparación integral. El juez Montilla refrendó lo acordado y ahora Mónica Paredes Narváez deberá devolverle a su ex amiga los 1.300.000 pesos. Si cumple, la causa penal quedará extinguida.