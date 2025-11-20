Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Una verdadera tragedia ocurrió este jueves en 9 de Julio , en Las Chacritas , donde una adolescente de 17 años murió electrocutada producto de una conexión precaria, en el interior de su vivienda. Así lo confirmaron fuentes judiciales, que intervinieron en el hecho que ahora es investigado por la UFI de Delitos Especiales.

Si bien todo indica que fue una descarga eléctrica lo que le causó la muerte a Emiliana Rochas , desde la instrucción de la causa advierten que esperan por el informe de los Bomberos de la Policía que peritaron la escena. "En principio, es electrocución", dijeron. El objetivo, según se supo, es determinar si fueron las instalaciones -que se hallaban en mal estado- las que propiciaron la fatalidad.

La desgracia ocurrió en un domicilio donde la menor residía junto a sus padres, en horas de la siesta de este jueves. Acorde comentaron las fuentes, el episodio que ahora indaga el fiscal Nicolás Schiattino sucedió cuando la chica intentó cargar un teléfono celular. Por encontrarse con cables dañados y en mal estado, el mínimo contacto causó la descarga.

Otras fuentes indicaron que la casa de la víctima fatal, ubicada en las cercanías del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, que habría existido una conexión clandestina que refuerza la precariedad que originó la tragedia. En casos similares, dada la responsabilidad civil y penal de los adultos a cargo, la fiscalía suele imputar por homicidio culposo a causa de la negligencia.

No obstante, se desconoce qué será lo que suceda en esta causa puesto que -en episodios similares- también se declara la pena natural, la resolución excepcional que promueve el sobreseimiento para los padres de menores que fallecen en este tipo de circunstancias. Es que, a pesar de que les cabe las generales de la ley, una visión más humana de la Justicia entiende que no hay mayor dolor que la muerte de un familiar tan cercano, por lo que un castigo penal sería demasiado.