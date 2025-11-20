jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Todo indica que una adolescente de 17 años murió electrocutada en el interior de su domicilio, situado en 9 de Julio. Sin embargo, personal de la UFI Delitos Especiales espera por los informes de Bomberos de la Policía para confirmar las causas del deceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
34a2b1fe-5f37-46bc-80c4-beadeb7d4eb3

Una verdadera tragedia ocurrió este jueves en 9 de Julio, en Las Chacritas, donde una adolescente de 17 años murió electrocutada producto de una conexión precaria, en el interior de su vivienda. Así lo confirmaron fuentes judiciales, que intervinieron en el hecho que ahora es investigado por la UFI de Delitos Especiales.

Lee además
Imagen ilustrativa. 
Tragedia en 9 de Julio

Murió una adolescente de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica en Las Chacritas
La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

Si bien todo indica que fue una descarga eléctrica lo que le causó la muerte a Emiliana Rochas, desde la instrucción de la causa advierten que esperan por el informe de los Bomberos de la Policía que peritaron la escena. "En principio, es electrocución", dijeron. El objetivo, según se supo, es determinar si fueron las instalaciones -que se hallaban en mal estado- las que propiciaron la fatalidad.

La desgracia ocurrió en un domicilio donde la menor residía junto a sus padres, en horas de la siesta de este jueves. Acorde comentaron las fuentes, el episodio que ahora indaga el fiscal Nicolás Schiattino sucedió cuando la chica intentó cargar un teléfono celular. Por encontrarse con cables dañados y en mal estado, el mínimo contacto causó la descarga.

Otras fuentes indicaron que la casa de la víctima fatal, ubicada en las cercanías del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, que habría existido una conexión clandestina que refuerza la precariedad que originó la tragedia. En casos similares, dada la responsabilidad civil y penal de los adultos a cargo, la fiscalía suele imputar por homicidio culposo a causa de la negligencia.

No obstante, se desconoce qué será lo que suceda en esta causa puesto que -en episodios similares- también se declara la pena natural, la resolución excepcional que promueve el sobreseimiento para los padres de menores que fallecen en este tipo de circunstancias. Es que, a pesar de que les cabe las generales de la ley, una visión más humana de la Justicia entiende que no hay mayor dolor que la muerte de un familiar tan cercano, por lo que un castigo penal sería demasiado.

Seguí leyendo

Una casa rodante quedó destruida tras un incidente en Ruta 40

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

Dos Iphones, un baper y dinero en efectivo: el botín de tres ladrones que robaron en una casa de Pocito

Detuvieron a una mujer acusada de intentar robar un celular en pleno centro capitalino

Murió un hombre de 65 años tras descompensarse en plena vía pública en Albardón

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Sería inimputable la albardonera acusada de hacer una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson

Estafas a sanjuaninos de falsos inversionistas de YPF: un embaucador es cordobés y por orden judicial devolverá $2.800.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Te Puede Interesar

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas
Investigación

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego, ante la suspensión de la feria: del tuvimos que tomar decisiones a la confirmación del domingo
Declaraciones

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000