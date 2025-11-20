jueves 20 de noviembre 2025

Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

La víctima salía de un gimnasio cuando fue abordada por los delincuentes. Ella se resistió a que le arrebataran las cosas y uno de los atacantes la arrastró por la calle provocándole quemaduras y raspones. La joven quedó muy golpeada, mirá cómo quedó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Florencia Casas, periodista deportiva sanjuanina vivió un violento episodio delictivo el pasado martes por la noche en Desamparados, cuando dos motochorros la sorprendieron al salir de un gimnasio ubicado en la zona de calle Adam Quiroga, camino hacia Avenida Libertador. El ataque ocurrió alrededor de las 21, en un sector donde, según denuncian los vecinos, los arrebatos son cada vez más frecuentes.

La víctima relató que, mientras se subía a la vereda, una moto con dos ocupantes -ambos con casco- se detuvo bruscamente a su lado. El acompañante descendió y la interceptó para arrebatarle lo que llevaba consigo. Ella se resistió con todas sus fuerzas, lo que desató una brutal agresión.

golpes periodistas

En medio del forcejeo, el delincuente la tiró al piso y la arrastró varios metros por la calle, provocándole quemaduras y raspones en brazos y axilas. Los gritos de la joven alertaron a los vecinos, que salieron rápidamente a auxiliarla. En ese momento, y al ver que más gente se acercaba, los ladrones lograron finalmente sacarle la mochila y escaparon a toda velocidad.

Tras el ataque, la periodista se dirigió a la Comisaría 4ª para radicar la denuncia correspondiente. Vecinos de la zona aseguraron que están “cansados” de los robos y arrebatos, y señalaron que en los últimos días se han registrado hasta cinco hechos por jornada. Incluso, algunos sospechan que se trata de los mismos motochorros que circulan reiteradamente por el barrio buscando víctimas.

