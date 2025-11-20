Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile

El Hospital de La Serena confirmó durante la tarde de este miércoles la evolución favorable del adolescente sanjuanino de 14 años rescatado el lunes en la playa Cuatro Esquinas, en el mismo incidente donde desapareció su hermano, Alejandro Cabrera, de 17 años.

“Está recibiendo los cuidados y atenciones del equipo de salud, ha evolucionado bien y no presenta mayores complicaciones ni riesgo vital”, señalaron desde el recinto asistencial.El menor de 14 años fue quien presentó mayores complicaciones tras el rescate y debió recibir atención del SAMU antes de ser trasladado e internado en el Hospital de La Serena.

En paralelo, en la Avenida del Mar continúa instalado el puesto de mando desde donde se coordinan las labores de búsqueda de Alejandro, las cuales se reanudaron a primeras horas de este jueves con rastreo terrestre y aéreo mediante drones, mientras pescadores de la caleta de Peñuelas colaboran mar adentro en apoyo al personal especializado en el borde costero.

