jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante operativo

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile

Mientras el adolescente de 14 años se recupera en el Hospital de La Serena, las labores de rastreo por su hermano mayor continúan en la Avenida del Mar con apoyo aéreo y marítimo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Hospital de La Serena confirmó durante la tarde de este miércoles la evolución favorable del adolescente sanjuanino de 14 años rescatado el lunes en la playa Cuatro Esquinas, en el mismo incidente donde desapareció su hermano, Alejandro Cabrera, de 17 años.

Lee además
un famoso tiktoker sanjuanino se tiro a la fuente de la plaza 25 de mayo: ¿esta prohibido?
En las redes

Un famoso tiktoker sanjuanino se tiró a la fuente de la Plaza 25 de Mayo: ¿está prohibido?
Imagen ilustrativa
Terrible

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

“Está recibiendo los cuidados y atenciones del equipo de salud, ha evolucionado bien y no presenta mayores complicaciones ni riesgo vital”, señalaron desde el recinto asistencial.El menor de 14 años fue quien presentó mayores complicaciones tras el rescate y debió recibir atención del SAMU antes de ser trasladado e internado en el Hospital de La Serena.

En paralelo, en la Avenida del Mar continúa instalado el puesto de mando desde donde se coordinan las labores de búsqueda de Alejandro, las cuales se reanudaron a primeras horas de este jueves con rastreo terrestre y aéreo mediante drones, mientras pescadores de la caleta de Peñuelas colaboran mar adentro en apoyo al personal especializado en el borde costero.

Temas
Seguí leyendo

Un sanjuanino ganó un premio de más de $20 millones en el Quini 6

De la radio a los escenarios: el locutor que anima a los "yeyeros" y se ganó un lugar en el cuarteto sanjuanino

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

El video más sanjuanino de la historia: "El Yarco" se emocionó tras comer una semita del vendedor de los "neeeños"

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

Cómo sigue el hermano del joven desaparecido en el mar de Chile, que había quedado internado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por falta de actitud video
Escándalo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

Te Puede Interesar

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora
Grave

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora

Por Redacción Tiempo de San Juan
Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Fabián Martín (al centro) en una reunión con los diputados nacionales Nancy Picón (orreguista) y Walberto Allende (PJ) que fue para coordinar la estrategia para defender que San Juan se quede con los beneficios de la zona fría.
Declaraciones

Martín explicó por qué no asumirá en el Congreso: mejor onda con Milei y construcción de consenso local

El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia
Elecciones

El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia

San Juan prioriza sus cuentas públicas ordenadas.
"Medalla de bronce"

San Juan, en el podio de las provincias mejor administradas del país