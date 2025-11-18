martes 18 de noviembre 2025

En las redes

Un famoso tiktoker sanjuanino se tiró a la fuente de la Plaza 25 de Mayo: ¿está prohibido?

En las últimas horas, Gregorio2627 grabó un video arrojándose a la fuente de la Plaza 25 de Mayo y generó una ola de reacciones. Qué dijeron al respecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gregorio2627 fuente plaza 25 de mayo

El microcentro sanjuanino volvió a ser escenario de una de esas postales virales que en cuestión de horas recorren las redes. Esta vez, el protagonista fue Gregorio26270, un conocido tiktoker local que supera los 30 mil seguidores y que el último lunes sorprendió a todos con un desafío improvisado en plena Plaza 25 de Mayo.

Según se ve en el video que él mismo publicó en su cuenta, Gregorio estaba acompañado por un grupo de jóvenes cuando, entre risas y arengas, decidió tirarse a la emblemática fuente de la plaza. La secuencia se volvió rápidamente viral: superó los 7 mil “me gusta” y acumuló decenas de comentarios, entre elogios por el atrevimiento y críticas por el comportamiento en un espacio público tan representativo.

“Vamos antes de que nos lleven presos”, dijo. De aquí surge la pregunta: ¿está permitido o prohibido tirarse a la fuente?

De acuerdo a lo informado desde la Policía local a este medio, el acto podría considerarse una contravención por disturbios en la vía pública. En San Juan, este tipo de infracción está contemplada en la Ley Provincial Nº 941-R, que regula las contravenciones policiales y establece sanciones que pueden ir desde multas hasta arresto, dependiendo de la gravedad del hecho.

Mientras tanto, Gregorio26270 continuó subiendo material de sus aventuras de las calles de San Juan, tanto en la plaza como en otros puntos de la provincia.

Temas
