martes 18 de noviembre 2025

Leyendas y mitos sanjuaninos: la propuesta de los artistas itinerantes en la FNS

El grupo está integrado por 80 artistas que recorrerán la feria con escenas móviles, breves y de gran potencia durante los tres días de la celebración local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La FNS contará un año más con intervenciones de artistas durante la feria.

La FNS contará un año más con intervenciones de artistas durante la feria.

En la cuenta regresiva a la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, 80 artistas itinerantes están listos para sorprender al público durante las tres jornadas en el predio de Pocito.

Con la presencia del secretario de Cultura, Eduardo Valera, y equipo, se realizó el ensayo general en los jardines del Ferro Urbanístico, donde se vivió una noche color y entretenimiento.

Así, un equipo de artistas multidisciplinario que integra teatro, ensamble de percusión y viento, clown y circo y otras expresiones, ultimaron detalles de las intervenciones inspiradas en la temática de la FNS 2025 “Mi Tierra Querida”.

El eje creativo es “Relatos de mi Tierra”, celebrará la memoria viva de San Juan, a través del cual el elenco itinerante llevará adelante diversas escenas en tono de comedia.

En este contexto, artistas de circo y payasos transitarán, abriéndose paso entre la gente y los stands, haciendo paradas para desarrollar micro-escenas relacionadas a los fenómenos climáticos de la provincia.

Por otro lado, habrá tres escenas teatrales que contarán mitos y leyendas sanjuaninas. La leyenda del Viento Zonda y las Aguas de Pismanta; La leyenda de las brujas del Villicum y el Mito del Sombrerudo; La leyenda de la India Mariana y la del Cerro de Pie de Palo, son algunas de las historias de la identidad narradas en tono jocoso y festivo.

Por su parte, un grupo de músicos acompañará con ritmos de candombe, cumbia, folklore, cuarteto y sonidos que harán crecer cada acto.

Además, se realizará un “Homenaje a la palabra sanjuanina” que servirá de antesala al show del Velódromo Vicente Chancay.

De esta manera, el elenco itinerante será parte viva de la feria, para cautivar al público con alegría y teatralidad, a través de micro-escenas sanjuaninas que celebran el pasado, el presente y el futuro de la provincia.

Para adquirir las entradas de la FNS, los interesados pueden hacerlo en forma presencial en boleterías del Teatro del Bicentenario. También de manera on line a través de autotoentrada.com.

FUENTE: Sí San Juan

