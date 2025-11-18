martes 18 de noviembre 2025

Se viene el rock

Ciro, antes de la FNS: del recuerdo del histórico show en el Dique de Ullum a la "deuda pendiente" que tiene con San Juan

Antes de presentarse este viernes 21 de noviembre en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol, el exlíder de Los Piojos revivió la mítica fiesta de primavera de 2001 en el Dique de Ullum. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la previa de su esperado show de este viernes 21 de noviembre en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol, Andrés Ciro Martínez compartió un recuerdo cargado de nostalgia y afecto por San Juan: el histórico recital de Los Piojos en el Dique de Ullum, ocurrido el 21 de septiembre de 2001, durante la celebración del Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

En un video difundido por Rock and Play en las horas previas a su presentación, Ciro describió ese reencuentro con el público cuyano. “Comemos unos ricos asados con punta de espalda y siempre la pasamos muy bien. Tenemos unos cuantos amigos”, contó, relatando el ritual previo a la fiesta piojosa.

Recordó que aquel show “fue al costado de un dique para un 21 de septiembre, para la fiesta de primavera, y estuvo buenísimo”, destacando la magia propia del paisaje ullunero.

El músico no ocultó su cariño por la provincia: “Siempre es un lugar al que vamos poco, pero nos gusta mucho. Nos recibe muy bien, con mucha calidez”. También habló de la esencia de la Fiesta del Sol “Es una fiesta en la que uno se encuentra… con amigos, con gente, conoce otros músicos. Y la gente tiene la posibilidad de ver a unas cuantas bandas, siempre en un muy buen clima”.

Ciro aprovechó el mensaje para dejar flotando un deseo: “Grabé un disco sinfónico y me gustaría alguna vez poder presentarlo en el teatro que tienen ahí en la capital”. Una deuda pendiente que genera ilusión entre sus seguidores locales.

“Nos vemos y vamos a disfrutar la fiesta”, cerró el artista, anticipando lo que será otra noche cargada de energía y conexión con el público sanjuanino en la FNS 2025.

