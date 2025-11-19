miércoles 19 de noviembre 2025

¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

La impactante oferta reconfigura la puja por una de las cadenas comerciales más grandes del país y pone especial atención sobre su histórica sede en pleno centro sanjuanino. Quién es el magnate y a qué apunta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De Narváez, al lado de Sergio Massa.

De Narváez, al lado de Sergio Massa.

El proceso de venta de Carrefour Argentina sumó un capítulo clave. El grupo GDN, liderado por el multimillonario empresario Francisco de Narváez, presentó una oferta final de US$1.000 millones, equivalente a más de $1,4 billones al tipo de cambio oficial vigente en Argentina. La propuesta busca quedarse con el paquete accionario completo de la cadena francesa, que tiene entre sus activos más emblemáticos la histórica sucursal ubicada en Avenida Libertador y General Acha, en pleno centro de San Juan.

La oferta fue enviada sobre el cierre del plazo formal -el pasado martes a las 17 horas de Nueva York- y si bien no es vinculante, representa el movimiento más contundente dentro del proceso que coordina el Deutsche Bank. La propuesta está sujeta a ajustes que podrían surgir de la auditoría interna y del balance de cierre de Carrefour Argentina, pero deja a De Narváez como el principal interesado en quedarse con la operación completa.

image
Francisco De Narv&aacute;ez.

Francisco De Narváez.

GDN controla el 60% del consorcio oferente, mientras que el 40% restante pertenece al fondo L Catterton, ligado al gigante del lujo LVMH y a Bernard Arnault, quien también participa como inversor individual. La alianza ya posee antecedentes conjuntos en el país, con marcas como Caro Cuore y Rapsodia.

Si la operación se concreta, la intención del grupo sería mantener la marca Carrefour mediante un esquema de licencias o franquicias, un modelo que la cadena francesa ya implementó en otros mercados donde cedió su control directo. Desde el círculo íntimo de GDN señalaron a Forbes que, por ahora, no habrá declaraciones oficiales ya que el tema se trabaja puertas adentro en una mesa chica de directivos.

La pulseada comercial entra en su etapa final

Además de GDN, otros dos jugadores lograron llegar a la ronda definitoria: Coto y el fondo estadounidense Klaff Realty. La decisión final quedará en manos de la casa matriz en París, que podría aceptar la oferta de De Narváez o abrir una nueva instancia de negociación. Se estima que el acuerdo podría firmarse antes de fin de año, aunque el cierre legal quedaría para 2026.

GDN llega bien posicionado: controla Changomás, la cadena que nació tras la compra de Walmart en 2020, y cuenta con un equipo encabezado por Guillermo Calcagno, un ex Coto que asumió la conducción hace seis meses. A su favor también juega que Defensa de la Competencia no vería riesgos significativos en términos de concentración, debido a la baja superposición entre Changomás y Carrefour en distintas zonas del país.

La importancia de Carrefour en Argentina

Carrefour, con 43 años de presencia, emplea a 17.000 personas y opera 690 sucursales en 22 provincias y 100 municipios. Su filial local incluye activos inmobiliarios estratégicos, como el hipermercado céntrico de San Juan, que desde hace décadas forma parte del mapa comercial de la provincia.

Durante septiembre, cuando comenzaron las evaluaciones, habían quedado cuatro candidatos en carrera: Coto, GDN, Cencosud y Klaff Realty. Con la salida de Cencosud de la fase final, la disputa quedó concentrada en tres oferentes.

