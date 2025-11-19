Plazo fijo con nuevas tasas de interés: ¿cuánto se gana con una inversión de $240.000 a 30 días?

El plazo fijo sigue siendo una opción para los ahorristas.

Las nuevas tasas de interés para los plazos fijos volvieron a modificar los rendimientos que ofrecen los bancos argentinos. Con los cambios de esta semana, una inversión de $240.000 ya no genera la misma ganancia que hace apenas unos días.

Esta actualización impacta de lleno en la capacidad de ahorro y en las decisiones de inversión de quienes manejan montos altos. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las alternativas disponibles van desde una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24% hasta el 33,5%.

Al hacer las cuentas, en varias entidades el rendimiento mensual todavía supera la inflación de octubre informada por el INDEC. En esos casos, el plazo fijo consigue ganarle -aunque sea por poco- al aumento de precios, o al menos empatarlo.

Plazo fijo: ¿Cuánto rinde hoy una inversión de $240.000 con las tasas vigentes?

Las nuevas tasas de interés reacomodaron el panorama para quienes buscan preservar sus ahorros en el sistema bancario. En el caso del Banco Nación -referente del mercado y una de las entidades más utilizadas para este tipo de colocaciones-, la TNA para operaciones digitales se ubica en el 27%.

Ese porcentaje se traduce en un rendimiento mensual del 2,25%, un nivel muy cercano a la inflación de octubre.

De acuerdo con el simulador oficial de la entidad, una inversión de $240.000 colocada a 30 días genera $5.326,03 de interés. Al finalizar el plazo, el ahorrista recibe $245.326,03 entre capital e intereses, siempre que la operación haya sido realizada de forma online.

Quienes constituyen el plazo fijo por ventanilla enfrentan condiciones menos favorables: la TNA para esa modalidad es del 22,50%, lo que reduce la ganancia final. La diferencia marca la tendencia actual del mercado, que premia el uso de canales digitales con tasas más competitivas.

El Banco Nación permite constituir plazos fijos a partir de $500 a través de su plataforma web o app, y desde $1.500 en sucursales, con vencimientos que van desde los 30 hasta los 370 días.

Así las cosas, esta herramienta continúa siendo una referencia para quienes buscan un método de ahorro simple y previsible dentro de un contexto económico en permanente movimiento.

Plazo fijo: cuánto rinde una inversión de $240.000 según cada banco

El Banco Galicia se ubica entre las entidades con tasas más bajas. Su TNA del 24% deja una ganancia mensual de $4.800 por un depósito de $240.000, un rendimiento moderado frente a otros bancos.

En el Banco Macro, la TNA asciende al 30%. Con ese porcentaje, la misma inversión a 30 días genera $6.000, una mejora clara para quienes buscan un ingreso mensual un poco más alto.

Entre las opciones con mejor retorno aparece Meridian y Voii, que hoy operan con una TNA del 33,5%. Con esa tasa, un plazo fijo de $240.000 produce $6.700 en un mes, superando a las entidades tradicionales.

La comparación muestra que una tasa más elevada siempre deriva en un rendimiento mayor. Lo mismo ocurre con el capital inicial: a mayor monto invertido, más crece la ganancia final.

Tasas de interés actualizadas de todos los bancos

Según los datos disponibles este sábado 15 de noviembre en el sitio oficial del BCRA, que incluye una tabla comparativa de plazos fijos online a 30 días, las entidades financieras están ofreciendo las siguientes TNA

Bancos con mayor caudal de depósitos

Banco Macro: 30%.

ICBC: 28%.

Banco Credicoop: 28%.

Banco Provincia de Buenos Aires: 28%.

Banco Nación: 27%.

BBVA Argentina: 26%.

Banco Ciudad: 26%.

Santander Argentina: 25%.

Banco Galicia: 24%.

Bancos con menor caudal que permiten no clientes

Banco VOII: 33,5%.

Banco Meridian: 33,5%.

Reba Compañía Financiera: 33%.

Crédito Regional Compañía Financiera: 33%.

Banco CMF: 32%.

Banco Bica: 32%.

Banco Mariva: 32%.

Banco de la Provincia de Córdoba: 32%.

Banco del Sol: 32%.

BiBank: 30%.

Banco Masventas: 30%.

Banco Julio: 30%.

Banco de Corrientes: 31%.

Banco Hipotecario: 31%.

Banco Dino: 29%.

Banco del Chubut: 28%.

Banco de la Provincia de Tierra del Fuego: 28%.

Banco Comafi: 27,5%.

Banco de Formosa: 27%.

FUENTE: Crónica