jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Movida clave

San Juan en modo negocios: minería y tecnología en dos mesas estratégicas

Dos encuentros clave de negocios, en el marco de la Fiesta del Sol; alinearon al sector minero y al tecnológico de San Juan con el objetivo de atraer capital y potenciar exportaciones.

Por Elizabeth Pérez
Negocios a full, en las Roundtables: vista del encuentro minero.&nbsp;&nbsp;

Negocios a full, en las Roundtables: vista del encuentro minero.  

La mesa redonda tech, liderada por el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw.

La mesa redonda tech, liderada por el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw.

image
image
image
image

En lo que fue la jornada más intensa del Foro de Negocios de la Fiesta Nacional del Sol, la provincia de San Juan reunió a ejecutivos internacionales, cámaras empresarias, entidades financieras y referentes tecnológicos en dos mesas clave, una de minería y otra de Economía del conocimiento.

Lee además
fns forum: banco san juan tiende puentes y propone opciones de financiamiento para potenciar proyectos mineros
"Hacer que las cosas ocurran"

FNS FORUM: Banco San Juan tiende puentes y propone opciones de financiamiento para potenciar proyectos mineros
Embajadores en San Juan: (de izq. a der.) El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, el embajador de Canadá Stewart Wheeler, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el embajador Gonçalo Teles Gomes, de Portugal, en la apertura del foro de negocios.
Rondas de negocios

Dos embajadores, en San Juan: las inversiones "para toda la vida" de Canadá y el RIGI que pide Portugal

La primera puso cara a cara a los altos ejecutivos de las mineras que operan en San Juan con los representantes de la Bolsa de Toronto que llegaron especialmente a la provincia. La mesa tech en cambio reunió a los industriales sanjuaninos con funcionarios provinciales y nacionales. El objetivo de ambas: activar inversiones y ampliar exportaciones con sello sanjuanino.

Un día intenso

Estas mesas se hicieron en paralelo al Foro y las Rondas de Negocios de la Fiesta Nacional del Sol, que vivieron este jueves su “día clave”, según coincidieron funcionarios y empresarios. Con todas las mesas colmadas y la presencia de importadores de Brasil y Chile, además de representaciones de Canadá, Alemania y diversas provincias argentinas, la premisa fue transformar conversaciones en acuerdos concretos.

Metales, financiamiento y la Bolsa de Toronto

image

La primera mesa, “Camino al financiamiento minero en la Bolsa de Toronto”, buscó acercar a los exploradores locales a uno de los centros de inversión minera más importantes del mundo. La actividad fue organizada por el Gobierno de San Juan -a través de los ministerios de Minería y de Producción, Trabajo e Innovación- junto a la Unidad Minera del Grupo Petersen y Banco San Juan.

El encuentro reunió a funcionarios, cámaras empresarias, bancos y ejecutivos de la Bolsa de Toronto (TSX y TSXV), que explicaron cómo funciona el ecosistema canadiense, qué herramientas ofrece y cuáles son los caminos para que proyectos locales puedan acceder a capital global.

  • Participaron los ministros de Producción, Innovación y Trabajo, Gustavo Fernández, y de Minería, Juan Pablo Perea, junto a Silvina Bellantig, gerenta general de Banco San Juan.
  • El sector minero no faltó a la cita: llegó Roberto Cacciola, presidente de CAEM; Iván Grgic, presidente de la Cámara Minera de San Juan, Michael Meding, titular de GEMERA y VP del proyecto Los Azules y Ricardo Martínez, de la mina Gualcamayo, entre otros.
  • La Bolsa de Toronto estuvo representada por dos ejecutivos internacionales: Dean Mc Pearson, Head of Global Mining Business Development, y Guillaume Légaré, responsable para Sudamérica del TSX & TSXV.

Los referentes internacionales detallaron que la Bolsa de Toronto es la mayor plataforma mundial para empresas mineras en etapa de exploración y subrayaron que San Juan tiene condiciones “altamente atractivas” para inversores debido a su geología y al marco regulatorio provincial. El objetivo provincial, remarcaron, es acercar más empresas locales al radar global.

La tecnología para producir mejor y exportar más

image

La segunda mesa estratégica estuvo orientada al sector que más crece a nivel global: la Economía del Conocimiento. La actividad fue convocada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezada por Germán Von Euw, y contó con la participación del Subsecretario de Economía del Conocimiento de la Nación, junto a integrantes de la red federal y representantes de Argentec, la cámara nacional que nuclea a las empresas exportadoras del sector.

Von Euw contó que se presentaron las herramientas que está desarrollando San Juan para impulsar talento, innovación y digitalización en la industria local, y explicó que la provincia trabaja con una visión integral que va “desde promover vocaciones tempranas en tecnología hasta fortalecer pymes con procesos 4.0”.

image
Germán Von Euw.

Germán Von Euw.

El eje central, dijo, apunta a que la tecnología sea “un habilitador transversal para hacer más competitivas las cadenas productivas y expandirlas al mercado internacional”.

En esta mesa participaron los titulares y representantes de la Unión Industrial de San Juan, la CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas TIC), la Universidad Nacional de San Juan, la Secretaría de Ciencia y Técnica y representantes de ecosistemas formadores y de empresas y emprendimientos tecnológicos locales.

Los representantes del sector remarcaron que San Juan viene consolidando un entramado público-privado que promueve formación, inversión y exportación en servicios basados en conocimiento.

Las dos mesas -Minería y Economía del Conocimiento- funcionaron como complemento perfecto de las rondas de negocios que se desarrollaron de forma simultánea, y con el objetivo clave de atraer inversión, impulsar la tecnología en la provincia y aumentar las exportaciones.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional habilitó que adolescentes de 13 a 17 años inviertan en fondos de acciones, bonos y otros activos

Suben las acciones y los bonos argentinos, con el firme impulso de Wall Street

San Juan, en el podio de las provincias mejor administradas del país

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Trabajadores del INV rechazan recortes de controles al vino y advierten riesgo de fraude

Para un alto ejecutivo de Vicuña, San Juan tiene una excelente reputación minera, pero un "paso en falso" regulatorio podría complicarla

Plazo fijo con nuevas tasas de interés: ¿cuánto se gana con una inversión de $240.000 a 30 días?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan prioriza sus cuentas públicas ordenadas.
"Medalla de bronce"

San Juan, en el podio de las provincias mejor administradas del país

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por falta de actitud video
Escándalo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada
Investigación judicial

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa. 
Tragedia 9 de julio

Murió una adolescente de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica en Las Chacritas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Elecciones en el Foro de Abogados: expectativa por los resultados, en un ajustado recuento de votos
Día clave

Elecciones en el Foro de Abogados: expectativa por los resultados, en un ajustado recuento de votos

Córdoba y el resto del bloque oficialista se encaminan a pelear fuerte los proyectos del Gobierno de San Juan en las últimas sesiones de 2025.
Agenda movidita

Presupuesto, transporte y minería: cómo será la vorágine de fin de año de la Legislatura de San Juan

Dos iphones, un baper y dinero en efectivo: el botín de tres ladrones que robaron en una casa de Pocito
Policiales

Dos iphones, un baper y dinero en efectivo: el botín de tres ladrones que robaron en una casa de Pocito

Negocios a full, en las Roundtables: vista del encuentro minero. 
Movida clave

San Juan en modo negocios: minería y tecnología en dos mesas estratégicas