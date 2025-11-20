San Juan en modo negocios: minería y tecnología en dos mesas estratégicas

Negocios a full, en las Roundtables: vista del encuentro minero.
La mesa redonda tech, liderada por el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw.
En lo que fue la jornada más intensa del Foro de Negocios de la Fiesta Nacional del Sol, la provincia de San Juan reunió a ejecutivos internacionales, cámaras empresarias, entidades financieras y referentes tecnológicos en dos mesas clave, una de minería y otra de Economía del conocimiento.
La primera puso cara a cara a los altos ejecutivos de las mineras que operan en San Juan con los representantes de la Bolsa de Toronto que llegaron especialmente a la provincia. La mesa tech en cambio reunió a los industriales sanjuaninos con funcionarios provinciales y nacionales. El objetivo de ambas: activar inversiones y ampliar exportaciones con sello sanjuanino.
Un día intenso
Estas mesas se hicieron en paralelo al Foro y las Rondas de Negocios de la Fiesta Nacional del Sol, que vivieron este jueves su “día clave”, según coincidieron funcionarios y empresarios. Con todas las mesas colmadas y la presencia de importadores de Brasil y Chile, además de representaciones de Canadá, Alemania y diversas provincias argentinas, la premisa fue transformar conversaciones en acuerdos concretos.
Metales, financiamiento y la Bolsa de Toronto
La primera mesa, “Camino al financiamiento minero en la Bolsa de Toronto”, buscó acercar a los exploradores locales a uno de los centros de inversión minera más importantes del mundo. La actividad fue organizada por el Gobierno de San Juan -a través de los ministerios de Minería y de Producción, Trabajo e Innovación- junto a la Unidad Minera del Grupo Petersen y Banco San Juan.
El encuentro reunió a funcionarios, cámaras empresarias, bancos y ejecutivos de la Bolsa de Toronto (TSX y TSXV), que explicaron cómo funciona el ecosistema canadiense, qué herramientas ofrece y cuáles son los caminos para que proyectos locales puedan acceder a capital global.
Participaron los ministros de Producción, Innovación y Trabajo, Gustavo Fernández, y de Minería, Juan Pablo Perea, junto a Silvina Bellantig, gerenta general de Banco San Juan.
El sector minero no faltó a la cita: llegó Roberto Cacciola, presidente de CAEM; Iván Grgic, presidente de la Cámara Minera de San Juan, Michael Meding, titular de GEMERA y VP del proyecto Los Azules y Ricardo Martínez, de la mina Gualcamayo, entre otros.
La Bolsa de Toronto estuvo representada por dos ejecutivos internacionales: Dean Mc Pearson, Head of Global Mining Business Development, y Guillaume Légaré, responsable para Sudamérica del TSX & TSXV.
Los referentes internacionales detallaron que la Bolsa de Toronto es la mayor plataforma mundial para empresas mineras en etapa de exploración y subrayaron que San Juan tiene condiciones “altamente atractivas” para inversores debido a su geología y al marco regulatorio provincial. El objetivo provincial, remarcaron, es acercar más empresas locales al radar global.
La tecnología para producir mejor y exportar más
La segunda mesa estratégica estuvo orientada al sector que más crece a nivel global: la Economía del Conocimiento. La actividad fue convocada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezada por Germán Von Euw, y contó con la participación del Subsecretario de Economía del Conocimiento de la Nación, junto a integrantes de la red federal y representantes de Argentec, la cámara nacional que nuclea a las empresas exportadoras del sector.
Von Euw contó que se presentaron las herramientas que está desarrollando San Juan para impulsar talento, innovación y digitalización en la industria local, y explicó que la provincia trabaja con una visión integral que va “desde promover vocaciones tempranas en tecnología hasta fortalecer pymes con procesos 4.0”.
El eje central, dijo, apunta a que la tecnología sea “un habilitador transversal para hacer más competitivas las cadenas productivas y expandirlas al mercado internacional”.
En esta mesa participaron los titulares y representantes de la Unión Industrial de San Juan, la CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas TIC), la Universidad Nacional de San Juan, la Secretaría de Ciencia y Técnica y representantes de ecosistemas formadores y de empresas y emprendimientos tecnológicos locales.
Los representantes del sector remarcaron que San Juan viene consolidando un entramado público-privado que promueve formación, inversión y exportación en servicios basados en conocimiento.
Las dos mesas -Minería y Economía del Conocimiento- funcionaron como complemento perfecto de las rondas de negocios que se desarrollaron de forma simultánea, y con el objetivo clave de atraer inversión, impulsar la tecnología en la provincia y aumentar las exportaciones.