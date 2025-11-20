jueves 20 de noviembre 2025

Resolución

Sería inimputable la albardonera acusada de hacer una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson

La mujer de 34 años, identificada como R.E.C, quedó en libertad y se le hará una junta médica interdisciplinaria para confirmar si comprende la criminalidad de los hechos. La fiscalía expresó que según el resultado de este estudio realizará o no la audiencia de formalización correspondiente imputándole un delito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-20 at 13.30.47

El pasado 30 de octubre, alrededor de las 17 horas, se efectuó una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson. Tras días de investigación se detuvo a una pareja como la responsable. Este jueves, la principal sospechosa de hacer el llamado tuvo la audiencia en su contra pero la fiscalía no formalizó delito contra ella ya que primero se le hará una junta médica interdisciplinaria que confirmará si ella comprende o no la criminalidad de los hechos.

La mujer que se sentó en el banquillo de acusados fue identificada como R.E.C y por pedido de su abogada, la defensora oficial Daniela Nielson, solicitó que se le haga esta junta médica ya que hay sospechas de que es una persona inimputable.

Finalmente, el juez de Garantías Matías Parrón concedió la junta médica (en la que fiscalía no se opuso) y dejó en libertad a R.E.C.

La fiscalía a cargo de Ignacio Achem y Belén Sánchez de UFI Genérica expuso igualmente que depende el resultado de este estudio es si formalizará o no un delito contra ella.

Quien si se opuso a que se haga esta junta fueron los abogados que representan a la Fiscalía de Estado. Expresando que es apresurado que se diga que la sospechosa es inimputable, ya que ella había respondido de manera clara las preguntas que le hizo el juez.

