lunes 3 de noviembre 2025

Gabinete

El gobierno anunció el reemplazo de Pablo Quirno, flamante canciller, en la secretaría de Finanzas

El elegido tiene experiencia en cargos directivos dentro del Estado. Fue director del Banco Central y CEO de YPF.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lew y Caputo

Lew y Caputo

En medio de los cambios de Gabinete, el Gobierno confirmó al nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Lew, que ocupará el cargo que dejó Pablo Quirno.

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
Nuevas declaraciones

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete, habló de la salida de Francos: "Había un ciclo cumplido"
javier milei encabezo una reunion con el nuevo gabinete
Debut oficial

Javier Milei encabezó una reunión con el nuevo Gabinete

“Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas”, anunció esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

En esa línea, completó: “Ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Bienvenido al equipo, Ale!”.

El desembarco de Lew en Finanzas se da porque, días antes de las elecciones, el presidente Javier Milei designó a Quirno como ministro de Relaciones Exteriores tras la salida de Gerardo Werthein.

Quién es Alejandro Lew, el nuevo secretario de Finanzas

Lew construyó su experiencia en el sector privado y pasó por diferentes entidades financieras y del sector energético.

De acuerdo a su perfil en LinkedIn, comenzó su carrera como analista enfocado en América Latina en el JP Morgan Chase durante 1997 en Nueva York. Se desempeñó en la misma empresa hasta 2007, donde dio el salto con distintos cargos.

Desde 2007 a 2009, fue el co-director de Capital de Deuda en América Latina para el Banco HSBC. Un par de años después, de 2012 a mayo de 2016, estuvo como director de Finanzas en la empresa energética Genneia.

En junio de 2016 fue contratado por 360° Energy, donde estuvo hasta fines de 2019. Allí, según escribió en la red social, fue “responsable de liderar un esfuerzo de equipo para materializar una gran cartera de proyectos de energía solar en Argentina”.

También estuvo casi cuatro años, de 2020 a 2023, como director de Finanzas de YPF. Luego, fue miembro del directorio del Banco Central (Vicepresidente segundo) y presidente de la Comisión de Normas durante ocho meses.

Cuando dejo las funciones en el BCRA, escribió un extenso posteo donde felicitó al equipo económico y a las autoridades de la entidad monetaria. Además, expresó: “Creo firmemente en la oportunidad que tenemos como país de ser nuevamente una economía pujante. Luego del proceso inicial de estabilización, logrando bajar fuertemente la inflación a partir de una necesaria restricción fiscal y medidas monetarias acorde, ahora toca lograr (de a poco) la reactivación económica. La Argentina tiene una oportunidad única de aprovechar sus recursos naturales, agregando los sectores energético y minero al bien conocido sector agropecuario”.

Su último cargo registrado fue como director independiente en 360° Energy. Ahora, asume como secretario de Finanzas con el objetivo de profundizar las tareas que empezó Quirno.

