lunes 3 de noviembre 2025

Debut oficial

Javier Milei encabezó una reunión con el nuevo Gabinete

El mandatario se reunió por primera vez con Manuel Adorni, como jefe de Gabinete, Pablo Quirno como canciller, y Diego Santilli en el Ministerio del Interior

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras un fin de semana de cambios estructurales, el presidente Javier Milei se reunió hoy con el nuevo equipo que diseñó y que lleva a Manuel Adorni en traje de jefe de Gabinete, a Pablo Quirno como flamante Canciller, y a Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Se trató del debut oficial del nuevo Gabinete anunciado durante el fin de semana y definido para encarar el segundo tramo de la gestión, con la mente en las reformas de segunda generación. Sin Guillermo Francos, Lisandro Catalán ni Gerardo Werthein, el libertario convocó a su equipo para debatir la agenda legislativa de noviembre, con fuerte hincapié en el Presupuesto 2026, y las próximas medidas económicas.

Esta mañana, pasadas las 7.35, el primero en llegar a Balcarce 50 fue Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado que desfiló por el Salón de Bustos a las 9.

Del plantel regular, los flamantes ministros Quirno y Santilli desfilaron por la alfombra roja pasadas las 9.15. La novedad fue la presencia del fotógrafo Walter Carrera en la antesala al intercambio para retratar a cada uno de los presentes a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, que eludió los flashes.

Desde las 9.30, en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, los ocho ministros y el jefe de Gabinete se dieron cita junto al mandatario y las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica).

Asimismo, asistieron Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), que llegó con algunos minutos de demora, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. El único ausente con aviso es Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), con agenda en Madrid, invitado a disertar en la Conferencia Internacional de Banca 2025 que organiza el Banco Santander sobre “Regulación y crecimiento en Argentina”.

Además participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, quién reafirmó su lugar luego del triunfo electoral del domingo, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Pese al pedido de varios funcionarios, este último continuará asesorando al libertario desde las sombras.

En paralelo al ingreso de los ministros, integrantes del equipo de Guillermo Francos ingresaban a sus oficinas para buscar sus pertenencias.

Si bien se espera que el plantel haga un reconocimiento al hasta entonces tándem federal por sus funciones, hasta ahora, el Presidente no dedicó ni un mensaje en sus redes sociales en agradecimiento como estila hacer. El silencio es llamativo, pero traduce el malestar que acumulaba contra su ministro coordinador, a quien le achaca no haber obrado correctamente en la interna que atraviesa a los vértices del llamado “Triángulo de Hierro”.

Luego de un fin de semana de intensos cambios, el Poder Ejecutivo presenta el plantel con el que busca alcanzar los consensos necesario para aprobar el Presupuesto, modernizar la legislación laboral, bajar impuestos y endurecer el Código Penal. Además, da por finalizado los trascendidos sobre el rol que ocupará Santiago Caputo, que finalmente permanecerá como el principal asesor presidencial en las sombras.

El libertario encara una semana intensa marcada por la toma de jura a varios de sus flamantes ministros y un nuevo viaje, el número catorce, a Estados Unidos para disertar en America Business Forum, que se celebra el 5 y 6 de noviembre en Miami, y que compartirá con su par republicano Donald Trump.

El evento tiene entre sus expositores a Lionel Messi, Jamie Dimon-CEO del JP.Morgan-,Steve Witkoff-enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente-,Rafael Nadal,Gianni Infantino-titular de la FIFA-,María Corina Machado-premio Nobel de la Paz- yKen Griffin-CEO de Citadel-, entre otros referentes mundiales.

(Fuente: Infobae)

El caso más reciente en San Juan: el médico Maximiliano Babsía recibió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por homicidio culposo, además de 6 años de inhabilitación profesional por la muerte de Julieta Viñales.
Legislatura Provincial

En San Juan impulsan una ley para prevenir la mala praxis médica

Por Miriam Walter

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

