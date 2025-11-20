jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acto

Con militancia, cortes de calle y chispazos incluidos, proclamaron a los tres diputados nacionales por San Juan

Cristian Andino llegó último y lo esperaron militantes con banderas que decían "felicitaciones". A Carlos Jaime lo vitorearon al grito de "Charly, Charly".Y Abel Chiconi se sacó fotos como Javier Milei. Las perlitas de una proclamación atípica en la provincia.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-11-20 at 7.52.23 PM

Lejos de ser un acto meramente institucional, la proclamación de los diputados nacionales por San Juan estuvo marcada por varias perlitas que caldearon el ambiente en la previa. En la puerta del Anexo de la Legislatura, hubo presencia de militancia, mayormente peronista, aunque también había cuadros del oficialismo provincial. No había tantas personas, pero fue suficiente para cortar la calle Laprida. En este sentido, tanto Cristian Andino, de Fuerza San Juan, como Carlos Jaime, de X San Juan, estuvieron acompañados por intendentes, diputados y dirigntes de sus espacios políticos. De La Libertad Avanza, por su parte, no fue ningún dirigente a acompañar a Abel Chiconi.

Lee además
el recorrido provincial post victoria de andino que alerto a algunos peronistas: lo que dicen por lo bajo
Tras las elecciones

El recorrido provincial post victoria de Andino que alertó a algunos peronistas: lo qué dicen por lo bajo
javier milei banco con un posteo a veron en su critica al campeonato que la afa le reconocio a rosario central
Fútbol

Javier Milei bancó con un posteo a Verón en su crítica al campeonato que la AFA le reconoció a Rosario Central
image

Andino, que fue el último en arribar, llegó acompañado de militancia y besó a cada uno de los presentes. En este marco, hubo polémica en el ingreso porque no dejaron entrar a algunos de sus invitados, entre ellos al intendente de Ullum, David Domínguez. Pero poco antes de que comenzara el acto, la seguridad dejó ingresar a todos. Fueron casi todos los intendentes y diputados peronistas (incluido el giojismo), y también dijeron presente Fabián Gramajo, Gabriel Castro y Edith Liquitay, quienes fueron candidatos el pasado 26 de octubre.

image
El momento de la tensi&oacute;n.

El momento de la tensión.

La proclamación de Jaime fue otro cantar. Visiblemente contento, a horas de haberse enterado del rol que iba a ocupar a partir del próximo 10 de diciembre, declaró que será una tarea muy difícil, de meses de mucho trabajo, por la cantidad de reformas que se vienen en el Congreso. Cabe recordar que el actual diputado provincial ausumirá en la banca nacional luego de la renuncia del vicegobernador Fabián Martín, y la consecuente renucnia de Federico Rizo. Un movimiento del que se venía hablando desde hace días, aunque recién pudo confirmarse este jueves.

El diputado del oficialismo provincial fue acompañado por sus pares de la Legislatura provincial, así como también por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. A su salida, algunos militantes lo vitoreaban al grito de "¡Charly, Charly!".

image

El diploma al disruptivo se lo llevó Chiconi. Tenía puesto un prendedor del águila de LLA en el saco y, al momento de sacarse la foto con su distinción, hizo el gesto característico del presidente con sus manos.

image
Temas
Seguí leyendo

Dos encuentros con autoridades chilenas expusieron una grieta política impensada

Causa Cuadernos: qué declararon los arrepentidos

"Corrijamos eso urgente": La orden del Canciller por la portada en redes de una embajada argentina

Caputo estrena "Tamar", una nueva letra para salir a tomar deuda

Con Jalil, Milei también suma poder entre los gobernadores del Norte Grande

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Presupuesto, transporte y minería: cómo será la vorágine de fin de año de la Legislatura de San Juan

Renuncias consecutivas y entrega de diplomas: cómo fue el procedimiento legal para que asuma Carlos Jaime como diputado nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gano el oficialismo en las elecciones del foro de abogados: el euforico festejo de salinas con su gente
Día clave

Ganó el oficialismo en las elecciones del Foro de Abogados: el eufórico festejo de Salinas con su gente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta

Te Puede Interesar

Orrego, ante la suspensión de la feria: del tuvimos que tomar decisiones a la confirmación del domingo
Declaraciones

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan
Pasión sobre ruedas

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000