Con militancia, cortes de calle y chispazos incluidos, proclamaron a los tres diputados nacionales por San Juan

Lejos de ser un acto meramente institucional, la proclamación de los diputados nacionales por San Juan estuvo marcada por varias perlitas que caldearon el ambiente en la previa. En la puerta del Anexo de la Legislatura, hubo presencia de militancia, mayormente peronista, aunque también había cuadros del oficialismo provincial. No había tantas personas, pero fue suficiente para cortar la calle Laprida. En este sentido, tanto Cristian Andino, de Fuerza San Juan, como Carlos Jaime, de X San Juan, estuvieron acompañados por intendentes, diputados y dirigntes de sus espacios políticos. De La Libertad Avanza, por su parte, no fue ningún dirigente a acompañar a Abel Chiconi.

Fútbol Javier Milei bancó con un posteo a Verón en su crítica al campeonato que la AFA le reconoció a Rosario Central

Tras las elecciones El recorrido provincial post victoria de Andino que alertó a algunos peronistas: lo qué dicen por lo bajo

Andino, que fue el último en arribar, llegó acompañado de militancia y besó a cada uno de los presentes. En este marco, hubo polémica en el ingreso porque no dejaron entrar a algunos de sus invitados, entre ellos al intendente de Ullum, David Domínguez. Pero poco antes de que comenzara el acto, la seguridad dejó ingresar a todos. Fueron casi todos los intendentes y diputados peronistas (incluido el giojismo), y también dijeron presente Fabián Gramajo, Gabriel Castro y Edith Liquitay, quienes fueron candidatos el pasado 26 de octubre.

image El momento de la tensión.

La proclamación de Jaime fue otro cantar. Visiblemente contento, a horas de haberse enterado del rol que iba a ocupar a partir del próximo 10 de diciembre, declaró que será una tarea muy difícil, de meses de mucho trabajo, por la cantidad de reformas que se vienen en el Congreso. Cabe recordar que el actual diputado provincial ausumirá en la banca nacional luego de la renuncia del vicegobernador Fabián Martín, y la consecuente renucnia de Federico Rizo. Un movimiento del que se venía hablando desde hace días, aunque recién pudo confirmarse este jueves.

El diputado del oficialismo provincial fue acompañado por sus pares de la Legislatura provincial, así como también por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. A su salida, algunos militantes lo vitoreaban al grito de "¡Charly, Charly!".

image

El diploma al disruptivo se lo llevó Chiconi. Tenía puesto un prendedor del águila de LLA en el saco y, al momento de sacarse la foto con su distinción, hizo el gesto característico del presidente con sus manos.