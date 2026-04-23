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Deuda

El Gobierno busca emitir dictamen para pagar 171 millones de dólares a Fondos Buitre

El Gobierno quiere emitir dictamen para dar una señal que pagará el acuerdo alcanzado con Bainbridge Ltd. y el grupo de Attestor Value Master Fund LP.

Por Agencia NA
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El Senado debatirá la próxima semana un proyecto de ley para autorizar al Gobierno a pagar 171 millones de dólares a Fondos Buitres que tienen sentencia en Estados Unidos contra la Argentina, y con los cuales hay un principio de acuerdo.

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La solicitud realizada por el Poder Ejecutivo está plasmada en un proyecto de ley girado al Senado y que se tratará el próximo miércoles a las 11.30 en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda.

La Comisión de Economía Nacional e Inversiones se constituirá el próximo mièrcoles a las 11 y será conducida por Bartolomé Abdala, mientras que Presupuesto y Hacienda es presidida por el porteño libertario Agustin Monteverde

Si bien el plazo para tener aprobada esa ley es el 30 de Abril, el oficialismo quiere dar una señal de su voluntad de cumplir ese acuerdo, y por eso apurará el próximo miércoles la firma del dictamen para que pueda ser debatida en una sesión que se celebrará en la primera semana de mayo, informaron fuentes parlamentarias.

La autorización del Gobierno es para poder pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

Se trata de bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firamdo en 2016, cuando el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.

El Gobierno reclama el urgente tratamiento "debido los acuerdos establecen como fecha límite de cierre ("Outside Date") el 30 de abril de 2026. La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas".

También destaca que la “los acuerdos con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP resuelven de forma integral múltiples causas judiciales (incluyendo Attestor No. 14 Civ. 5849 y las diversas acciones de TRINITY INVESTMENT DAC)”.

El Gobierno también destaca que con este acuerdo terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.

Sobre las ventajas financieras señala que con este acuerdo “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y y permite “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción. ”

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