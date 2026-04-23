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Mercados

Continúa la suba del riesgo país y quedó al borde de los 550 puntos

Además de la racha alcista del riesgo país argentino, operaron a la baja títulos de empresas locales.

Por Agencia NA
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El riesgo país sigue en su racha alcista y cerró la jornada a solo una unidad de los 550 puntos básicos, mientras que el desempeño de las acciones argentinas y los bonos trajo resultados negativos.

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Sobre el final de la jornada subió el riesgo país

El S&P Merval cayó 2,3% hasta los 2.831.848.,54 puntos.

En un panel líder donde predominaron las pérdidas, tuvieron las mayores bajas los papeles de BBVA (-6,9%) y Supervielle (-6,1%).

Por el lado de las subas, destacaron los resultados de Aluar (1,9%) y Pampa Energía (0,9%).

En Nueva York, los principales indicadores se contrajeron con Nasdaq a la cabeza (-0,6%), seguido de Dow Jones y S%P 500, ambos con caídas del 0,4%.

En cuanto a los ADRs de empresas argentinas, los rendimientos fueron bajos. Únicamente Tenaris (0,8%) e YPF (0,4%) destacaron en la plaza internacional. Globant (-9,2%), BBVA (-6,9%) y Superville (-6,1%) lideraron las pérdidas.

El AL30 perdió/ganó 0,00% y el AL35 cayó/subió 0,00%; mientras que el riesgo país se aceleró 17 unidades hasta los 549 puntos, según la medición de JP Morgan.

Con respecto al precio del petróleo, el Brent (referencia para Europa) terminó en los US$107 por barril y el Crudo WTI (referencia para Estados Unidos) llegó a los US$96 por barril.

La escalada se dio luego las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un bloque “hermético” al Estrecho de Ormuz. La tendencia al alza podría acentuarse en caso que no haya avances en las negociaciones que intentan entablarse.

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