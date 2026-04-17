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Mercados

Sobre el final de la jornada subió el riesgo país

Las Bolsa de Comercio de Buenos Aires también registró un resultado negativo al cierre de la jornada financiera.

Por Agencia NA
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El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró hoy en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron, en su mayoría, con resultados negativos.

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El S&P Merval retrocedió hoy 1,2% hasta los 2.889.185,31 puntos.

En un panel líder donde se disputaron las bajas, tuvieron las mayorespérdidas los papeles de Transportadoa Gas del Sur (-2,6%) e YPF (-2,6%).

Por el lado de las subas, Bolsas y Mercados (1,1%) y Loma Negra (1%) registraron los mayores incrementos.

En Nueva York, los principales indicadores terminaron la semana con ganancias: Down Jones (1,8%), Nasdaq (1,3%) y S&P 500 (1,2%).

Los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mixtos. Los máximos incrementos fueron de Mercado Libre (1,9%) y Globant (1,3%).

Caso contrario sucedió con Edenor (-2,4%) y Transportadoa Gas del Sur (-2,4%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, los bonos avanzaron hasta 1,5%. Sin embargo, el riesgo país subió una unidad hasta los 519 puntos (0,2%), según la medición de JP Morgan.

Luego de que anunciara la apertura definitiva del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial, el precio internacional del petróleo cedió un 8$ gasta los US$91 por barril, en el Brent.

El WTI, de referencia para los Estados Unidos, retrocedió casi un 11% hasta los US$84 por barril.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que Ormuz queda “completamente abierto” durante el resto del período del alto el fuego, en consonancia con el alto el fuego en el Líbano.

De inmediato, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le agradeció al gobierno iraní esta decisión que se extendería por al menos dos semanas, que durará el “alto el fuego” acordado.

El acuerdo se logró tras el bloqueo mutuo del canal, que le había impedido a Irán concretar su plan de cobrar peaje a los buques de países aliados.

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