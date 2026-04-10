El Riesgo País desciende hasta cerca de los 550 puntos

El riesgo país sigue bajando y se aproxima a la zona de los 550 puntos, mientras que las acciones operaron con resultados mixtos y los bonos se mantuvieron estables.

Jornada financiera Los bonos argentinos subieron y cayó el Riesgo País, en medio de la volatilidad global

Reacciones financieras El riesgo país de la Argentina se desplomó en medio de la euforia de los mercados globales

En tanto, en la plaza local, el Merval se mantuvo estable en los 2.998.770 puntos.

Las papeles de la Bolsa porteña cayeron en su mayoría, con IRSA (-3,1%) liderando las pérdidas. A contramano, las acciones de Aluar (2,2%) y Ternium (1,4%) registraron las mayores ganancias.

En el plano internacional, los ADRs no lograron repuntar y cerraron la semana con una promedio de bajas: Globant (-4,5%), IRSA (-4%) y Edenor (-2,5%) lideraron las pérdidas, mientras que los papeles de Ternium (1,3%) fueron los que más avanzaron en la rueda.

Con respecto al precio del petróleo, el mismo se ubicó en US$96,57 para el WTI (referencia de Estados Unidos) y US$94,33 el Brent (referencia de Europa), mientras que el paso por el Estrecho de Ormuz continúa bloqueado.

Las negociaciones se desarrollan en un contexto marcado por bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos contra objetivos vinculados al régimen iraní, lo que ha generado dudas sobre la participación efectiva de Teherán en el proceso.

Asimismo, los bonos soberanos se mantuvieron estables, con subas de hasta 1,5%, y el riesgo país cedió cuatro puntos hasta las 553 unidades básicas.