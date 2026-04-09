Los bonos argentinos subieron y cayó el riesgo país, en medio de la volatilidad global

La plaza financiera argentina se acopló este jueves a la volatilidad de los mercados externos ante el frágil alto al fuego en Oriente Medio, un escenario que nuevamente impulsó el petróleo al alza. En ese marco sobresalió la suba de los bonos argentinos, que acentuó el retroceso del riesgo país. En paralelo, el dólar negoció en baja, con un BCRA que efectuó la mayor compra de contado en el mercado desde febrero de 2025.

Mercados Suben las acciones y caen los bonos, con la incertidumbre inversora por el conflicto en Irán

Los precios del crudo retomaron la suba , ya que las dudas sobre un alto en la guerra por dos semanas hacen temer que el flujo de energía a través del crucial estrecho de Ormuz siga restringido.

El barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en junio quedó operado a USD 97,32 (+2,7%), mientras que el barril de Texas en los EEUU estuvo negociado a USD 99,40 (+5,3%) en las posiciones para entregar en mayo.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resignó 0,4%, en los 2.999.608 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una suba importante de 1 por ciento.

El riesgo país de Argentina descendió 17 unidades, en los 557 puntos básicos, cuando durante el miércoles llegó a anotar un nivel intradiario de 550 unidades por la relajación que significaba la débil tregua entre estadounidenses e iraníes, con la intermediación israelí.

Los principales índices de las bolsas de Nueva York descontaron las pérdidas iniciales y finalizaron con una ganancia en en un rango de 0,6 a 0,8 por ciento.

“La incertidumbre sigue siendo elevada, con el petróleo estabilizándose cerca de los USD 95, pero con precios de combustibles aún altos. A nivel local, el mix de políticas continúa buscando equilibrar la estabilidad cambiaria y de tasas, mientras crece la presión política en un contexto de actividad débil, donde la desinflación por sí sola podría no ser suficiente para sostener el apoyo”, resumieron desde el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

A pesar del cierre positivo, “el cierre de mercados de este jueves ha estado marcado por gran fragilidad en el sentimiento de riesgo, donde la euforia diplomática de ayer ha chocado con la cruda realidad operativa en Oriente Medio. La jornada comenzó con una revisión a la baja del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre de 2025 al 0,5%, evidencia de una economía que se enfriaba justo antes de entrar en el conflicto actual, mientras que las solicitudes de desempleo subieron a 219.000, su nivel más alto desde febrero”, analizó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

“Sin embargo, el centro de atención fue el mercado energético, Arabia Saudí confirmó ataques a instalaciones críticas, incluyendo el oleoducto este-oeste y las plantas de Manifa y Khurais, lo que ha retirado del mercado aproximadamente 1.3 millones de barriles diarios. Esta interrupción de suministro ocurrió en paralelo con el discurso del Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien advirtió que la gestión del Estrecho de Ormuz entra en una ‘nueva fase’, elevando el tono de represalia pese a las señales de optimismo de Donald Trump sobre un acuerdo inminente", añadió Torres.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de números en rojo. Corporación América encabezó las ganancias (+1,9%), mientras que Bioceres resaltó en el grupo perdedor (-9,5%). YPF bajó 1,8%, a USD 42,69, mientras que Grupo Galicia ganó 0,8 por ciento.

El BCRA efectuó la mayor compra de contado en 14 meses

El volumen de negocios en el mercado de cambios no destacó y alcanzó magros USD 353 millones en el segmento de contado, aunque la oferta fue suficiente para presionar a una modesta baja del tipo de cambio aún con las compras que efectúa el Banco Central en la plaza.

El dólar mayorista cedió 5,50 pesos o 0,5%, a $1.381, un mínimo desde el 26 de marzo. En lo que va de abril el dólar comercial exhibe una baja de un peso, que se amplía a 74 pesos o 5,1% dese que empezó el año.

“La jornada estuvo claramente marcada por la oferta, que fue presionando la cotización de forma sostenida hasta alcanzar un mínimo intradiario de $1.380. En ese nivel encontró cierto sostén y, hacia el final, logró una leve recuperación para cerrar en $1.381. El volumen operado mostró una caída del 18% respecto a la rueda anterior”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central aspiró USD 281 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 79,6% de la oferta en el segmento de contado. Se trató del monto más importante desde la compra de USD 326 millones del 7 de febrero de 2025.

La autoridad monetaria acumula compras por USD 4.964 millones en el transcurso del 2026, cuando solo no tuvo participación el primer día hábil del año.

A la vez las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en USD 402 millones, USD 45.152 millones, con el aporte adicional de la suba del oro (+0,4%, a USD 4.796 la onza).

La banda superior del esquema cambiario del Banco Central marca $1.669,48, que dejó al dólar mayorista a $288,48 o 20,9% de ese límite de libre flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 27 de junio de 2025 (21,2%), casi diez meses atrás.

El dólar al público ajustó cinco pesos o 0,4% a la baja, a $1.405 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.409,92 para la venta y $1.359,30 para la compra.

En el mercado de dólar futuro los precios volvieron a caer y el contrato para fin de abril quedó debajo de los 1.400 pesos, en los $1.397,50 (cedió siete pesos o 0,5%). Esto es una brecha de más de 300 pesos respecto del techo de la banda previsto para el cierre de mes, en los 1.703,22 pesos.

Aunque el dólar cayó en el resto de las franjas del mercado, el dólar blue fue la excepción y se sostuvo a $1.390 para la venta, piso desde el 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. El dólar informal resta a 140 pesos o 9,1% la pérdida desde que empezó 2026.