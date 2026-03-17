Acciones y bonos argentinos vuelven a las subas en una rueda positiva de Wall Street

Los principales mercados mundiales operan con ganancias este martes y dicha tendencia ayuda a una recuperación de precios para los golpeados activos argentinos. Los índices de Wall Street negocian con ganancias próximas al 1% a las 11 horas, mientras que las bolsas europeas y otras de referencia regional como San Pablo, México y Bogotá ganan más de 1 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 1,2%, en los 2.640.000 puntos , mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suben un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que resta ocho unidades para la Argentina, en los 582 puntos básicos.

El panel líder porteño corta una serie de tres caídas consecutivas, mientras que el riesgo país cede después de haber superado el lunes los 600 puntos básicos por primera vez en el año.

“En febrero, el Gobierno registró un superávit primario de $1.41 billón (equivalente a 0,4% del PBI acumulado en los primeros dos meses del año) y un resultado financiero de $1.40.000 millones (0,1% del PBI en el mismo período, excluyendo intereses sobre Lecaps/Boncap y Boncer cupón cero). Los ingresos totales cayeron 8,9% interanual en términos reales y el gasto primario disminuyó 8,8% interanual en términos reales”, precisó Max Capital.

“Dentro de los ingresos tributarios, la recaudación por derechos de exportación cayó 40,1% interanual en términos reales, explicada tanto por la suspensión temporal de retenciones a fines de septiembre, que adelantó liquidaciones, como por la reducción de alícuotas. Los ingresos por derechos de importación disminuyeron 30,8% interanual en términos reales, en parte por menores aranceles”, acotó Max Capital.

“El conflicto geopolítico global ejerce presión sobre la inflación por el aumento del precio internacional del crudo. Si bien Argentina funciona como exportador neto de energía, el traslado a los precios de los combustibles impacta en el índice de precios al consumidor. El Banco Central mantiene su estrategia de compra de dólares en el mercado a pesar de la volatilidad internacional”, sintetizaron los expertos de Rava Bursátil.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, aportó que “el mercado tiene como foco principal la guerra en Medio Oriente y el impacto de esta no sólo sobre precios de commodities, principalmente energéticos, sino también sobre la macro de los distintos países, ante el esperado aumento en el costo de vida derivado del incremento en los precios de combustibles. Así, el ida y vuelta de novedades tiene alto impacto en los activos de riesgo".

Sube el petróleo

Los precios del petróleo avanzan mientras continúa la tensión geopolítica y milita en torno a Irán. El crudo ligero de Texas gana 1,5% a USD 94 el barril, mientras que la variedad Brent del Mar del Norte asciende 1,3%, en los 101 dólares.

Los petroleros están cruzando el Estrecho de Ormuz y las acciones de Irán para restringir el tráfico marítimo no han perjudicado la economía estadounidense, informó martes a CNBC el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, para reiterar la postura del gobierno de Donald Trump de que la guerra debería terminar en semanas y no en meses.

“Ya se observa que los petroleros comienzan a atravesar el estrecho, y creo que es una señal de lo poco que le queda a Irán”, afirmó. “Somos muy optimistas de que esto terminará pronto, y luego habrá repercusiones en los precios unas semanas después, cuando los buques lleguen a las refinerías”, añadió Hassett.

El funcionario norteamericano expresó que existe preocupación por la posibilidad de que Asia no esté exportando tanto petróleo refinado a Estados Unidos para hacer frente a una disminución en el suministro proveniente de Oriente Medio.

“Estamos viendo algunos indicios de que podrían estar reduciendo sus exportaciones para asegurarse de tener suficiente energía para sí mismos. Y tenemos un plan para eso”, concluyó.

Trump pospuso el lunes su cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, para centrarse en la guerra en Irán. Hassett aseguró que la intervención estadounidense en Irán beneficia a China.

“Este es un caso en el que los objetivos de ambos países están alineados, de que queremos un mercado petrolero mundial estable”, declaró. “Cuando termine esta guerra, lo cual ocurrirá pronto, estoy seguro de que se reunirán y tendrán mucho de qué hablar, y espero que los chinos expresen gratitud”.

“Los mercados financieros globales atraviesan una fase de alta volatilidad marcada por la colisión entre la resiliencia económica y la escalada geopolítica en Oriente Medio, con el Estrecho de Ormuz como principal foco de riesgo energético”, expresó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

“Mientras Estados Unidos muestra solidez en su actividad industrial -con una producción manufacturera y general al alza de 0,2% y una utilización de capacidad de 76,3%-,el conflicto con Irán ha intensificado la incertidumbre tras ataques a más de 7.000 objetivos y la destrucción de la isla Kharg, responsable del 90% de las exportaciones petroleras iraníes con capacidad de 7 millones de barriles diarios”, indicó Mendoza.

FUENTE: Infobae